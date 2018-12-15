Baldızı ve bacanağını öldüren sanığa çifte müebbet

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde bacanağı Dursun Ayaz (67) ile eşi Emine Ayaz\'ı (55) tüfekle öldürmekten tutuklu yargılanan Süleyman Deler, 2 kez ömür boyu ve 7 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yıl ağustos ayında Manavgat\'ın Karacalar Mahallesi\'nde meydana geldi. Daha önceden de akrabalarını tehdit ettiği belirtilen ve olay günü evinden silah alan Süleyman Deler, bahçelerinde çalışmakta olan bacanağı Dursun Ayaz ile baldızı Emine Ayaz\'ın yanına gidip, yakın mesafeden başlarına ateş ederek öldürdü. Ardından baldız ve bacanağının evine de tüfekle ateş eden Süleyman Deler olay yerinden ayrıldı. Akrabalarının ve komşularının haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri Dursun ve Emine Ayaz çiftinin hayatını kaybettiğini belirledi. Baldızı ve bacanağını öldüren Süleyman Deler jandarma tarafından kısa sürede suç aleti tüfekle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanığın \'kasten öldürmek, kasten öldürmeye teşebbüs, silahlı tehdit ve hakaret\' suçlarından cezalandırılması talep edildi.

Manavgat 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık Süleyman Deler, öldürme niyeti olmadığını iddia ederek, \"Olay günü bahçeye civcivlere yem vermek için gitmiştim. Baldızımın da elinde hortumla ağaçları suladığını gördüm. O sırada bacanağım Dursun\'u evinin setinden gördüm. Yalnızca vücudunun üst tarafını görüyordum. Bir an için kendimi kaybettim. Ne yaptığımı hatırlamıyorum. Yalnızca havaya, sağlarına ve sollarına doğru 4 el ateş ettim\" dedi.

Davanın perşembe günü görülen karar duruşmasında ise esas hakkında mütalaasını açıklayan savcı, sanığın, Dursun Ayaz ve Emine Ayaz\'ı öldürmesi nedeniyle ömür boyu, öldürülen çift ve çocuklarına yönelik daha önceki kasten öldürmeye teşebbüs, silahlı tehdit ve hakaret eylemleri nedeniyle değişen miktarlarda hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

Savcının esas hakkındaki görüşüne karşı son sözü sorulan sanık Süleyman Deler, \"Bir diyeceğim yok. Elimden gelen bir şey yok. Takdir mahkemenin\" dedi.

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Süleyman Deler\'i Dursun ve Emine Ayaz\'ın öldürülmesiyle Meryem, Erman, Fatma ve Hasan Ayaz\'a yönelik tehdit, hakaret ve öldürmeye teşebbüs suçları için itiraz yolu açık olmak üzere 2 kez ömür boyu hapis ve 7 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

