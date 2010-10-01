-BALDIZ CİNAYETİNE MÜEBBET HAPİS İSTENDİ İZMİR (A.A) - 01.10.2010 - İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, Temmuz ayında, ''tecavüz etti'' diyerek kendisine iftira attığını öne sürdüğü 19 yaşındaki baldızını av tüfeğiyle öldürdüğü iddia edilen zanlı hakkında, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Cumhuriyet Savcısı tarafından hazırlanarak, İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesine sunulan iddianameye göre, cinayet Temmuz 2010'da Kemalpaşa, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, 239 Sokak'ta meydana geldi. Kaval'ın, 2008 yılında ''Eniştem bana tecavüz etti'' diye iftira atarak cezaevine girmesine ve ceza almasına neden olduğunu ileri sürdüğü baldızı Çilem Kolbastı'yı av tüfeğiyle vurduğu belirtilen iddianamede, Şerif Ali Kaval'ın, ayrı yaşadığı eşi 25 yaşındaki Zehra Kaval'ı da öldürmek istediği, ancak bu sırada komşuların gelmesi üzerine kaçtığı kaydedildi. İddianamede, Kaval'ın olay yerine 200 metre uzaklıktaki 75. Yıl İlköğretim Okulu bahçesinde polis tarafından kıstırıldığı, yakalanacağını anlayınca, olayda kullandığı tüfeği başına dayayarak, intihar etmek istediği belirtildi. Şerif Ali Kaval'ın, ''Tasarlayarak kasten adam öldürme'' suçunu işlediği gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.