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Balçiçek İlter'in Habertürk'teki yazıları sonlandırıldı

İlter '28 şubat itibariyle gazete habertürk'teki yazılarım sonlandırılmıştır' dedi

02 Mart 2013 16:23

Balçiçek İlter, Habertürk gazetesinde yazılarının çıkmamasıyla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "28 şubat itibariyle gazete habertürk'teki yazılarım sonlandırılmıştır. Soranlara,yorum isteyenlere sevgilerimle:) ne diyebilirim arkadaşlar?" ifadesine yer verdi.

Gazete Habertürk'te Magazin Müdürü ve TV eleştirmeni Memet Güler, köşe yazarları Pakize Suda ve İsmet Özkul'la başlayan işten çıkartmalara bir isim daha eklendi. Kuruluşundan bu yana Gazete Habertürk'te görev yapan İlter aynı zamanda Habertürk TV 'de Karşıt Görüş, Söz Sende ve Memleketin Hali isimli programları hazırlayıp sunuyordu.

 

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