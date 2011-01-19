-BALCALI HASTANESİNDE YANGIN ADANA (A.A) - 19.01.2011 - Adana'daki Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinin acil servisinde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu söndürüldü. ÇÜ Balcalı Yerleşkesi'ndeki hastanenin acil servisinde tadilat yapıldığı sırada henüz belirlenemeyen başlayan yangın, kısa sürede büyüdü. Bunu üzerine, hastalar servisten tahliye edildi. Hastalardan bazıları sedyeyle bahçeye çıkarıldı, bazıları diğer servislere sevk edildi. İtfaiye ekipleri çalışmaya başladı, güvenlik görevlileri önlem aldı. Yangında ölen ve yaralanan olmadığı bildirildi. İlk Yardım ve Acil Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Yüksel Gökel, yangının acil servisin tadilata alınan bölümünde çıktığını belirtti. Gökel, yangın sırasında serviste bulunan 10 hastanın önlem amaçlı tahliye edildiğini ve hastanenin polikliniğine sevk edildiğini bildirdi. İl Sağlık Müdürü Aytekin Çelik de yangının çıktığı bölüme gelerek, yetkililerden bilgi aldı ve incelemede bulundu. Öte yandan, hastane hoparlöründen de zaman zaman anonslar yapılarak yangın ve önlemlerle ilgili bilgi verildi, itfaiyenin müdahalesiyle yangının söndürüldüğü duyuruldu. Yetkililer, olayla ilgili araştırmaya ve yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için incelemelere başlandığını kaydetti.