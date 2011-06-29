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BALBAY'IN DOKUNULMAZLIĞI TBMM'YE SORULACAK İSTANBUL (A.A) 

29 Haziran 2011 16:57

-BALBAY'IN DOKUNULMAZLIĞI TBMM'YE SORULACAK İSTANBUL (A.A) - 29.06.2011 - İkinci ''Ergenekon'' davası kapsamında tutuklu yargılanırken CHP'den milletvekili seçilen gazeteci-yazar Mustafa Balbay'ın ''gizli tanığın kimliğini açıkladığı'' iddiasıyla yargılandığı davada, sanığın Anayasa'nın 83. maddesinde belirtilen yasama dokunulmazlığından yararlanıp yararlanamayacağı konusunda TBMM Başkanlığından bilgi istendi.  Şişli 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, ikinci ''Ergenekon'' davası kapsamında tutuklu bulunan bu davanın tutuksuz sanığı Balbay katılmadı. Balbay'ın mahkemede hazır edilmesi için cezaevine yazı yazıldığını belirten hakim, sanığın 12 Haziran'da milletvekili seçildiğinin basın yayın kuruluşları tarafından dile getirildiğini kaydetti. Hakim, Anayasa'nın 83. maddesi hükmü ile milletvekili seçilenlerin yasama dokunulmazlığı kapsamında sorgulanamayacakları belirtildiği için bu hüküm nedeniyle sanığın duruşmada hazır edilmemesi yönünde 15 Haziran'da cezaevine yeniden yazı yazıldığını bildirdi. TBMM Başkanlığına yazı yazılarak, Balbay'ın milletvekili seçildiği yönündeki bilgilerin resmi olarak doğru olup olmadığı, sanığın Anayasa'nın 83. maddesinde belirtilen yasama dokunulmazlığından yararlanıp yararlanamayacağı konusunda bilgi verilmesini isteyen hakim, duruşmayı erteledi. Şişli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Mustafa Balbay'ın ''Silivri Toplama Kampı-Zulümhane'' isimli kitabında ''gizli tanık Kıskaç''ın gerçek kimliğini tüm kamuoyunun bilgi edinmesini sağlayacak şekilde yazdığı gerekçesiyle ''göreve ilişkin sırrın açıklanması'' suçundan 1 ile 4 yıl arasında hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

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