Ergenekon soruşturması kapsamında önceki gün tutuklanarak cezaevine konulan Cumhuriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Mustafa Balbay'ın tutukluluğuna itiraz edildi.



Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine gelen Balbay'ın avukatı Bülent Utku, müvekkili hakkında 6 Mart 2009 tarihinde verilen tutuklama kararının kaldırılması yönünde İstanbul Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine 27 sayfalık bir dilekçe sundu.



Dilekçede, soruşturmasürecine yer verilerek Mustafa Balbay hakkında verilen tedbir kararları arasında çelişki olduğu ve en ağır tedbir olan tutuklama kararı verilmesi için ortada somut, yeni, inandırıcı ve haklı sayılabilecek hiçbir hukuki ya da fiili değişikliğin bulunmadığı öne sürüldü.



Soruşturmanın gizliliğine ilişkin Adalet Bakanlığının ilgili genelgeleri, Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) ve Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) gerekli maddeleri ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6. maddesinin örnek olarak yer aldığı dilekçede, soruşturma aşamasında adil yargılama ilkesinin gereklerinin yerine getirilmediği, soruşturma aşamasının sonuna gelindiği halde adli kontrol uygulamasıyla birlikte tutuklama önlemine de başvurulmasının hukuki ve fiili

gerekçelerinin tutuklama talebi ve kararında gösterilmediği belirtildi.



Dilekçede ayrıca, Balbay'ın savunmaları ve savunmaları sırasında ibraz ettiği delillerin incelenip değerlendirilmediği, tutuklama kararının dayanağı olarak gösterilen delillerin hukuka aykırı delil niteliği bulunduğu için yasal olarak geçersiz olup hiçbir biçimde kullanılamadığı ve ceza sorumluluğunun şahsiliği ilkesi gereğince Balbay hakkındaki suçlamaların tutuklama kararına esas alındığı iddia edildi.



Mustafa Balbay'ın tutuklanmasının "kamuoyu nezdinde kişiliğine yönelik haksız ve gerçek dışı ağır ithamlara neden olduğu ve geçimini sağladığı ailesinin de yıkımına neden olacağı"nın belirtilen dilekçede, tutuklama kararında hukuki ve fiili gerekçe gösterilmediği ve tutuklama kararı ile düzenlenen tutuklama müzekkeresi arasındaki çelişkinin tutuklama kararının yeterli inceleme ve değerlendirmeden yoksun ve özensiz olduğunun kanıtı olduğu da savunuldu.



Dilekçede, Mustafa Balbay'ın "haksız ve hukuka aykırı tutuklama kararının kaldırılması" talep edildi.

