Balbay'ın Tempo24’teki günlükleri Cumhuriyet’te

Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Mustafa Balbay'ın tutuklanmasının ardından, Ergenekon iddianamesine girdiği belirtilen ve Balbay'a ait olduğu öne sürülen "notlar" soruşturmanın gizliliğine rağmen internet sitelerinde yayınlandı.



Balbay’ın bilgisayarında yapılan incelemeler sonucunda dosyaların birleştirilmesiyle elde edildiği belirtilen notlarda, eski Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Şener Eruygur, bir grup gazeteciyle yaptığı görüşmede, AKP iktidarının politikalarından duyduğu rahatsızlığı dile getirerek, AKP’ye karşı toplumun muhalif ve duyarlı kesimlerinin biraraya gelerek mücadele etmesi gerektiğini savunuyor.



İnternet haber portallarında dün Mustafa Balbay’ın bilgisayarında buluduğu öne sürülen notlar yayınlandı. Ergenekon iddianamesine girdiği belirtilen söz konusu günlüklerin “Balbay’a ait Casper marka dizüstü bilgisayar içerisinden çıkan Western Digital marka, seri numarası WMAM9EF31256 olan bilgisayar hard diskinde yapılan incelemede” görülen farklı kaydedilmiş dosyaların birleştirilmesiyle oluşturulduğu kaydedildi. Notlarda her diyaloglardan sonra “Değerlendirme” başlığı altında, görüşmede adı geçen isimler, rumuzlar, tarihler ve olaylar konusunda bilgiler düşüldüğü görüldü. Notların, tarih sırasına göre yer almadığı dikkat çekti.



Emekli Jandarma Genel Komutanı Şener Eruygur’un isminin ön plana çıktığı notlarda, Eruygur’un isimleri 10 Şubat 2004 tarihinde belirtilmeyen bir grup gazeteciyle yaptığı toplantıda AKP iktidarının icraatlarından duyduğu rahatsızlıkları dile getiriyor.



Söz konusu notlarda “bu iktidar yapacağı her şeyi yapıyor... her şey kayıp gidiyor... ne yapacağız, bu batışı hep birlikte izleyecek miyiz? Olamaz böyle bir şey...” diyen Eruygur, AKP iktidarına karşı toplumun muhalif ve duyarlı kesimlerinin biraraya gelerek mücadele edietmesi gerektiğini belirtiyor. Eruygur, gazetecilere “benim düşüncem şu... Birçok dernek var, gazeteciler var, memlekette olup bitene duyarlı insan var... Bunları bir araya getirmek gerekiyor... Mesela siz öncülük etseniz, burada üç kişi bir araya geldi, bu on olur, sonra 20 olur... Derneklere yön verilir... toplumu biraz duyarlılığa sürüklemek lazım” önerilerinde bulunuyor.



Diyaloglara göre, bir gazeteci Eruygur’a dönemin Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök’ü kastederek “Paşam sizi çok iyi anlıyoruz. Şöyle bir gerçek var ortada; sizin bir numara ile sizin kafanızdakileri yapmak çok zor” diyerek generallerin Özkök’e giderek “Sizinle olmuyor” demesini öneriyor. Eruygur ise, diğer kuvvet komutanları ve Türk silahlı Kuvvetleri’nin diğer kademelerinin de yanında olduğunu belirterek, “öte yandan şu da var; yüzde 1, yüzde 99’a uymak zorunda” diye cevap veriyor.



“Darbe falan yapın demiyoruz”



Görüşmede bir gazeteci de dönemin Genelkurmay Başkanı Özkök’ün duruşundan duyduğu rahatsızlığı “Zorunda da, öyle olmuyor işte... En tepe böyle olunca, altındakiler ne yaparsa yapsın, işte öyle bir çıkış deniyor... Olmuyor, istenen sonucu vermiyor. Biz yıllardır ülkede olup bitenleri izliyoruz. Bir genelkurmay başkanının değil yüksek sesle görüşünü anlatması, şöyle kaşını çatması yeter. Biz darbe falan yapın demiyoruz ama, şöyle bir duruş paşam... o yok, o kalmadı... o zaman da her şey havada kalıyor...” cümleleriyle dile getiriyor.