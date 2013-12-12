Balbay'ın tahliyesi ABD'yi memnun etti

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jen Psaki, CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay'ın tahliye edilmesinden ve TBMM'deki görevine başlamasından memnuniyet duyduklarını belirtti.

Psaki'ye, günlük basın brifinginde Balbay'ın tahliye edilmesiyle ilgili soru yöneltildi.

Tahliye kararından ve Balbay'ın TBMM'deki görevine resmen başlamasından memnuniyet duyduklarını dile getiren Psaki, cezaevindeki diğer milletvekillerine yönelik soruya da şu yanıtı verdi:

"Diğer bireysel davalarla ilgili spesifik bir yorumum yok, ama yıllık (insan hakları) raporumuz da dahil, Türkiye'deki yargı sürecine dair endişelerimizi düzenli olarak ifade ediyoruz.

İhtiyaç oldukça medya özgürlüğü, ifade özgürlüğü konularındaki endişelerimizi ifade ediyoruz ve bu konular kesinlikle bizim kaygılarımızı dile getirmeye devam edeceğimiz konular" dedi.

Davutoğlu'nun Ermenistan ziyareti

Sözcü, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun Ermenistan ziyaretine ilişkin de "Memnuniyet duyuyoruz ve ziyaretin bölgesel liderler arasında diyalog için fırsat sağlayacağını umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Davutoğlu, Karadeniz Ekonomik İşbirliği toplantısına katılmak üzere bugün Ermenistan'da olacak.