T24 LogoT24 Logo
Dünya

Balbay'ın tahliyesi ABD'yi memnun etti

ABD'den CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay'ın tahliye edilmesine yönelik bir açıklama geldi

12 Aralık 2013 08:39

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jen Psaki, CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay'ın tahliye edilmesinden ve TBMM'deki görevine başlamasından memnuniyet duyduklarını belirtti.

Psaki'ye, günlük basın brifinginde Balbay'ın tahliye edilmesiyle ilgili soru yöneltildi.

Tahliye kararından ve Balbay'ın TBMM'deki görevine resmen başlamasından memnuniyet duyduklarını dile getiren Psaki, cezaevindeki diğer milletvekillerine yönelik soruya da şu yanıtı verdi:

"Diğer bireysel davalarla ilgili spesifik bir yorumum yok, ama yıllık (insan hakları) raporumuz da dahil, Türkiye'deki yargı sürecine dair endişelerimizi düzenli olarak ifade ediyoruz.

İhtiyaç oldukça medya özgürlüğü, ifade özgürlüğü konularındaki endişelerimizi ifade ediyoruz ve bu konular kesinlikle bizim kaygılarımızı dile getirmeye devam edeceğimiz konular" dedi.

 

Davutoğlu'nun Ermenistan ziyareti

 

Sözcü, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun Ermenistan ziyaretine ilişkin de "Memnuniyet duyuyoruz ve ziyaretin bölgesel liderler arasında diyalog için fırsat sağlayacağını umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Davutoğlu, Karadeniz Ekonomik İşbirliği toplantısına katılmak üzere bugün Ermenistan'da olacak.

ETİKETLER

abdmustafa balbaydışişleri sözcüsüjen psakichpmeclismemnuniyet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından saat 20.00'a kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24