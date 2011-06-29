Balbay'ın tahliye talebi 2. kez reddedildi

T24- İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, ikinci ''Ergenekon'' davası kapsamında tutuklu yargılanırken CHP'den milletvekili seçilen Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Balbay'ın tahliye talebinin reddine ilişkin yapılan itirazı kabul etmedi. Karara CHP cephesinden ilk tepki Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin'den geldi. Tekin, "İntikam duygusuyla alınan karardan sürpriz beklemek mümkün değil" dedi. Genel Başkan Yardımcısı Süheyl Batum da mahkemenin ret kararı sonrasında, "Biz en güzel yasayı yapsak da bunu Hükümete getirsek de geçiremeyiz" dedi ve hiçbir çalışma yapmadıklarını açıkladı.





Alınan bilgiye göre, itirazın reddine ilişkin talebi değerlendiren mahkeme, mevcut delil durumuna göre İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinin verdiği tahliye talebinin reddine ilişkin kararın yerinde olduğunu belirtti. Mahkeme, bu nedenle üst mahkeme olarak, yapılan itirazın reddine karar verdi. Mahkeme Başkanı Rüstem Eryılmaz'ın yıllık izinde olması nedeniyle üye hakimlerden Resul Çakır'ın başkanlık yaptığı heyetin bu kararı oy birliğiyle aldığı belirtildi. Mahkeme, gerekçe olarak "kuvvetli suç şüphesinin devam etmesini" gösterdi.



İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi ikinci ''Ergenekon'' davası kapsamında tutuklu olarak yargılandıkları sırada milletvekili seçilen Prof. Dr. Mehmet Haberal ile gazeteci-yazar Mustafa Balbay'ın tahliye taleplerinin geçen hafta reddine karar vermişti.





Haberal'ın talebi karara bağlanmadı





Bu arada, yine CHP'den milletvekili seçilen, ikinci ''Ergenekon'' davasının tutuklu sanığı Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın avukatlarının tahliye talebinin reddine ilişkin yaptığı itirazın, reddi hakim taleplerinin değerlendirilmesinin sürmesi nedeniyle henüz karara bağlanamadığı öğrenildi.





Tekin ve Batum'dan açıklamalar





İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Mustafa Balbay'ın tahliye talebinin reddine yapılan itirazı kabul etmemesine ilk yorumu CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin yaparken, önemli açıklama Süheyl Batum'dan geldi.





Tutuklu vekillerin durumuyla ilgili CHP tarafından Meclis'e sunulması gündemde olan yasal düzenleme hakkında Batum, "Hiçbir çalışma yapmıyoruz. Biz en güzel yasayı yapsak da bunu Hükümete getirsek de geçiremeyiz" şeklinde konuştu.





Bu hakimlere AİHM kararları hatırlatılmalı





"Sebahat Tuncel için hangi kanun çıkarıldı da şimdi kanun çıkarmaktan bahsediliyor? Bu tutukluluk değil, tutsaklıktır, rehin alma operasyonudur. Adalet Bakanı nasıl Ogün Samast benzetmesi yapar? Ne alakası var, bu adam nasıl Adalet Bakanı olmuş. Bunları anlayabilecek bir bakan olsaydı AK Parti'nin Adalet Bakanı olmazdı'' diyen Batum, mahkemenin ret kararıyla ilgili olarak da, ''Uluslararası hukuku uygulamak zorundasınız. Siz burada 102. maddeye göre karar verme yetkiniz yok. Bu hakimlere anayasanın, evrensel hukukun, AİHM kararlarının hatırlatılması lazım" ifadelerini kullandı.





CHP MYK toplandı





Öte yandan, CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantıda, son gelişmelerin değerlendirileceği belirtildi.





Bu arada mahkemenin ret kararıyla ilgili konuşan bir diğer isim de Gürsel Tekin oldu. ''İntikam duygusuyla verilecek karardan sürpriz beklemek mümkün değildir'' diyen CHP Genel Başkan Yardımcısı, "'Biz kararımızdan vazgeçmeyeceğiz, başka bir şey beklemeyin. Haklı davamızda mücadelemize devam edeceğiz. Bu Silivri mücadelesi değil, özgürlük ve demokrasi mücadelesidir'' ifadelerini kullandı.









'Böyle iki yüzlülük olmaz'





Tüm haksızlığa uğrayan milletvekillerinin hakkını aradıklarını belirten Tekin, ''Millet iradesi diyenlere millet iradesinin ne olduğunu hatırlatacağız. Biz yargıya hiç hakaret etmedik. Geçmişte bu yargı kararlarına iktidarın tutumunu biliyoruz. Sizinle ilgili bir karar olunca millet iradesi diyeceksiniz, başkası olunca hukukun üstünlüğü diyeceksiniz. Böyle iki yüzlülük olmaz. Biz bir yasa çalışması yapmıyoruz'' diye konuştu.









