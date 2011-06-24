-BALBAY'IN TAHLİYE REDDİNE İTİRAZ İSTANBUL (A.A) - 24.06.2011 - İkinci ''Ergenekon'' davasında tutuklu olarak yargılandığı sırada milletvekili seçilen gazeteci-yazar Mustafa Balbay'ın avukatı, müvekkilinin tutukluluğunun devamına ilişkin karara itiraz etti. İkinci ''Ergenekon'' davasının tutuklu sanığı gazeteci-yazar Mustafa Balbay'ın avukatı, müvekkilinin milletvekili seçilmesinin ardından tahliyesine ilişkin yapılan başvurunun İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince reddedilmesine itirazda bulundu. Balbay'ın avukatı, itiraz dilekçesini İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine sundu. İtiraz, üst mahkeme olan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından değerlendirilecek.