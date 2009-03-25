Balbay'ın günlükleri iddianamede

Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Özden Örnek ve gazeteci Mustafa Balbay'ın tuttuğu günlükler iddianamede yer buldu.



Darbe planları da iddianamede



'Yakamoz' adlı darbe planı ikinci iddianamede yer alıyor. Darbe girişimiyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeniden düzenlenmesinin planlandığı iddia edilen iddianamede 'Eldiven' kod adlı darbe planına da yer verildi.



Balbay ve Örnek’in günlükleri iddianamede



Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Özden Örnek ile gazeteci Mustafa Balbay'ın tuttuğu belirtilen günlükler de iddianamede yer buldu.



5 bölümden oluşuyor



2. İddianamenin ilk bölümünde, Ümraniye'de bir gecekondunun çatı katında bulunan patlayıcılar ile başlayan soruşturma ve ilk iddianame anlatılıyor.



56 sanığın ismi ve sevk maddelerinin yazıldığı giriş bölümünde, emekli Orgeneraller Mehmet Şener Eruygur ve Ahmet Hurşit Tolon, silahlı örgütün üst düzey yöneticileri olmakla suçlanıyor.



Bu nedenle Eruygur ve Tolon, Danıştay baskınını da içeren bazı saldırıları işlediği iddia edilen örgütün karıştığı öne sürülen bütün bütün suçlardan sorumlu tutuluyorlar.



Ergenekon sürecinin anlatıldığı bölümde, Ümraniye'de bir gecekonduda bulunun el bombalarıyla başlatılan soruşturma çerçevesinde, Danıştay saldırısı ve Cumhuriyet gazetesine el bombası atılması ile irtibat kurularak soruşturmanın genişletildiği belirtiliyor.



Ardından ilk iddianamenin özeti yapılıyor ve "Yapılan çalışmalar ile 'Ergenekon' isimli terör örgütüne ulaşılmıştır" deniliyor.



Yakın amaç kargaşa, nihai amaç darbe



Ele geçirilen dokümanlardan varlığı iddia edilen Ergenekon örgütünün 1999'dan öncesine dayanan gizli faaliyet içerisinde bulunduğu savunuluyor. Yönetici ve üyelerinin örgütü "derin devlet" kabul edip, dışa karşı da bu şekilde gösterdikleri ^öne sürülüyor.



Örgütün yakın amacının "ülkede yönetim zafiyeti oluşturacak eylemler yaparak kargaşa yaratmak, nihai amacının da oluşacak kargaşa ortamında hukuk dışı bir müdahale ile yönetimi ele geçirmek olduğu iddia ediliyor.



Bu bölümde devlete ait çok gizli belgelerin ele geçirildiği, kamuoyunun yakından tanıdığı kişilere suikast planlarının yapıldığı ileri sürülüyor.



Emekli Tümgeneral Veli Küçük, Emekli Albay Fikri Karadağ, emekli Yüzbaşı Muzaffer Tekin, İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Cumhuriyet Gazetesi İmtiyaz Sahibi ve Yayın Kurulu Başkanı İlhan Selçuk, eski rektör Kemal Alemdaroğlu örgüt yöneticisi olmakla suçlanıyor.



Diğer örgütlerle ilişkiler





İddianamenin ikinci bölümünde soruşturmanın sonraki aşamaları, üçüncü bölümünde varlığı iddia edilen örgütün işlediği savunulan suçlar topluca ve genel olarak anlatılıyor.



Önemli bölümlerden birisi iddianamenin 4. bölümünde yer alıyor. Bu bölümde Ergenekon örgütünün başka örgütler, sivil toplum kuruluşları ve medya kuruluşları ile ilişkileri anlatılıyor. Örgütün özellikle CHP'nin mevcut yapısının değiştirilmesi yönünde çalışmalar yaptığı öne sürülüyor.



Birinci iddianamenin özetinin ardından ikinci iddianame 6 dalga operasyon ile devam ediyor.



Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Mustafa Özbek ve Özel Harekat Dairesi eski Başkanvekili İbrahim Şahin'in de aralarında bulunduğu 48'i tutuklu 29'u tutuksuz 77 kişi hakkında soruşturmanın devam ettiği belirtiliyor.



Gazi Mahallesi olayları



Üçüncü bölümde varlığı iddia edilen örgütün işlediği suçlar topluca ve genel olarak anlatılıyor.



Gazi Mahallesi olayları ile ilgili "tanık 9" olarak gösterilen Danıştay davası sanığı Osman Yıldırım'ın anlatımına dayanarak, Gazi Mahallesi olaylarının Osman Gürbüz tarafından gerçekleştirildiği öne sürülüyor.



'Ergenekon PKK, Hizbullah, DHKP-C ve Hizbu't Tahrir le ilişkili'



İddianamenin 4. bölümünde Ergenekon'un PKK, Hizbullah, DHKP-C ve Hizbu't Tahrir örgütü ile ilişkileri anlatılıyor.



Bu bölümde, çoğunluğu cezaevinde bulunan terör örgütü üyesi gizli tanıkların ifadelerine yer veriliyor.



Gizli tanıkların adları: İmdat ve Kıskanç



İlk iddianamede numaralandırılan gizli tanıklara bu kez "imdat" ve "kıskanç" gibi kod adlarının verildiği görülüyor.



Bu bölümde örgütün "siyaset dünyasına yön verilmesi faaliyetleri" başlığı altında yürütülen çalışmalara değiniliyor.



Hedef CHP



Örgütün bazı parti ve parti mensuplarına karşı dez-enformasyon çalışması yaptığı, hatta bazı siyasi parti kurullarında kargaşa yaratmayı amaçladığı öne sürülüyor.



İddianamede örgütün, kendileri gibi düşünmeyen siyasilere gerekirse suikast düzenlenlemeyi, CHP'nin mevcut yapısının mutlaka değiştirmeyi planladığı savunuluyor.



Medya atağı



"Medya yapılanması" başlığı altında varlığı öne sürülen örgütün medya kuruluşlarının kontrol altına alınması ve kendi medya yapılanmasını oluşturmaya çalıştığı iddia ediliyor.



Ulusal yayın yapan bir medya grubu kurulması amaçlandığı belirtilen bu bölümde, Türk Metal-İş Sendikası'nın, İP Genel Başkanı Doğu Perinçek'in ve Tuncay Özkan'ın televizyonlarının da aralarında bulunduğu 4 kanalda ortak bildiriler yayılarak ortak hareket edilmesinin planlandığı savunuluyor.



‘Amaç darbe zemini yaratmak, yönetime el koymak'



İddianamede "Mevcut demokratik yönetimin değiştirilmesi" başlığı altında örgütün amaçlarından birisinin darbe yaparak yönetime el koymak olduğu öne sürülüyor.



İddianamede "Örgütün ülkede darbe zemini oluşturmak için ciddi faaliyetlerde bulunduğu, birçok silahlı ve bombalı eylem gerçekleştirdiği, ülkede kaos ve anarşi ortamı oluşturmaya çalışarak ordunun darbe yapması için telkin, tavsiye ve teşviklerde bulunduğu anlaşılmıştır" deniliyor.



Ergenekon'un, Atatürkçü Düşünce Derneği başta olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşu ile ilişki içinde olduğu, bu kuruluşların hükümete karşı Cumhuriyet mitinglerini organize ettiği de iddianamede yer alıyor.



