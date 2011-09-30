-Balbay'ın davası durduruldu İSTANBUL (A.A) - 30.09.2011 - İkinci ''Ergenekon'' davasının tutuklu sanıkları arasında bulunan CHP milletvekili gazeteci-yazar Mustafa Balbay'ın ''gizli tanığın kimliğini açıkladığı'' iddiasıyla yargılandığı dava, yasama dokunulmazlığı nedeniyle durduruldu. İstanbul 25. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, ikinci ''Ergenekon'' davası kapsamında tutuklu olan bu davanın tutuksuz sanığı Mustafa Balbay katılmadı. Duruşmada Balbay'ı, avukatı Bülent Utku temsil etti. Hakim Kadir Alpar, TBMM Başkanlığına yazılan yazıya cevap geldiğini belirterek, ''Yazı içeriğinde sanık Mustafa Balbay'ın 12 Haziran 2011 tarihinde yapılan milletvekili genel seçiminde İzmir'den milletvekili seçildiği ve Anayasanın 83. maddesi kapsamında yasama dokunulmazlığı bulunduğunun bildirildiğini'' tutanağa yazdırdı. Duruşmada söz alan avukat Bülent Utku da Anayasanın 14 ve 83. maddeleri ile Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 223. maddesinin 8. fıkrası gereğince açılan kamu davasının durmasına karar verilmesini talep etti. Hakim Alpar, sanık Mustafa Balbay hakkında ''göreve ilişkin sırrın açıklanması'' suçundan kamu davasının açıldığını, ancak sanığın 12 Haziran 2011 tarihinde İzmir milletvekili seçildiğini ve Anayasanın 83. maddesi gereğince milletvekili yasama dokunulmazlığı kapsamında bulunduğunu bildirdi. Davanın, Anayasanın 14. maddesi kapsamında bulunan davalardan olmadığını belirten Hakim Alpar, bu nedenle sanık hakkındaki kamu davasının Anayasanın 14 ve 83. maddeleri ile CMK'nın 223/8 maddesi gereğince durmasını kararlaştırdı. Hakim Alpar, durma sebebi ortadan kalktığı takdirde sanık hakkındaki kamu davasına devam edilmesini de hükme bağladı. Şişli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Mustafa Balbay'ın ''Silivri Toplama Kampı-Zulümhane'' isimli kitabında ''gizli tanık Kıskaç''ın gerçek kimliğini tüm kamuoyunun bilgi edinmesini sağlayacak şekilde yazdığı gerekçesiyle ''göreve ilişkin sırrın açıklanması'' suçundan 1 ile 4 yıl arasında hapis cezasına çarptırılması isteniyordu.