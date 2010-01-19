Balbay'ın darbe günlüğünü yazmaması vahim hata, affetmem!

Selin ONGUN

‘Cumhuriyet yazarlarından İlhan Abi’ye dönek diyen çıkmaz’

28 Şubat’ta Özkasnak'ın tasfiyesini istediği Cumhuriyetçiler







‘Türkiye’ye şeriat İran’daki gibi gelmez, ama Malezya olabilir’



‘Yeni kampanyada saati geriye alma içeriği olmaz’

‘Hasan Cemal liboş değil liberal’

‘Liboşlar ikiye ayrılır; takkeliler ve takkesizler’

‘Bana Ergenekoncu diyecek adamın alnını karışlarım’



‘Balbay’ın darbe günlüklerini yayımlamaması vahimdir, affedemem’

Balbay Ankara Temsilciliği'ne dönecek mi?

‘Keşke Balbay notlarını dizi yapsaydı, Danışma Kurulu'nda o kadar asker olmasaydı'

‘Hasan Cemal’e paramız yetmez’

'Hasan Cemal'e e-mail attım: Haklılık yüzde 50 yüzde 50'dir'

‘İlhan Selçuk’un MHP ile koalisyon görüşüne katılmadım'

‘Hasan Cemal ziyaretine gitsin, İlhan Abi, hoş geldin, der’



‘İlhan Abi, bizim Hikmet çatlaktır, der, gocunulacak bir şey yok'

‘Mumcu cinayetinin İran tarafına çekilmesinde hata yaptık’

‘Ergenekon davası önemlidir, ama bu dava sulandırıldı’



‘Cumhuriyet’te asla başörtülü çalışamaz’

‘Erdoğan’ın eşi ile Bayan Esad'ı görünce yüreğiniz sızlamıyor mu?’

‘O beni değil, ben Fehmi Koru'yu tokatlamıştım'

‘Dinciler pisliğin tekidirler’

‘Başbakan’ın uçağına davet edilsem giderim’