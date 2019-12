-Balbay'ı, "Ergenekon bağlantısı" ifadesi üzdü İSTANBUL (A.A) - 22.09.2011 - İkinci ''Ergenekon'' davasının tutuklu sanığı CHP İzmir Milletvekili ve gazeteci Mustafa Balbay, Hrant Dink'in öldürülmesi davasına bakan savcının mütalaasında ''Ergenekon'' bağlantısından söz etmesini hüzünle karşıladığını söyledi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, İbrahim Şahin'in talimatları doğrultusunda suikast ve tedhiş planlarını gerçekleştirmek için oluşturulan S-1 listesinde adı yer aldığı iddia edilen özel harekat polislerinden Kemalettin Balcı'nın savunması alındı. Bir süre tutuklu yargılandıktan sonra tahliye olan Balcı, halen Iğdır Özel Harekat Şubesi'nde görevli olduğunu belirterek, Hakkari Özel Harekat Şubesi'nde görevliyken müdürü olan Servet Kaynak'ın Antalya'ya atandığını ve Ekim 2008'de kendisine telefon ettiğini söyledi. Balcı, ''Servet Kaynak, bizim şube müdürümüzdü. Kendisine güvenirim. Servet Amirim telefon edip 'Yurt dışında göreve gelir misin?' diye sorunca kabul ettim. O dönemde oğlum hastaydı. Ameliyatı için Erzurum Atatürk Üniversitesine gitmiştik. Çok da düşünecek durumda değildim. Bütün bilgilerim, benim bilgimin dışında İbrahim Şahin'e iletilmiş. Bilgilerin İbrahim Şahin'e verileceğini bilsem böyle bir görevi kabul etmezdim'' dedi. Balcı, çapraz sorgusu sırasında ''Kaynak, artık amiriniz değil. Daire başkanlığında da çalışmıyor. Başka ilde. Size emir verme yetkisi var mı? Hele yurt dışı görevi hiç veremez. En fazla torpil, referans olabilir'' şeklindeki sözler üzerine şunları kaydetti: ''Kaynak, 'görev yazısı gelecek' demişti. Uzun süreli olacağını söylemişti. Ben bilgilerimi güvendiğim, hiçbir olumsuzluğunu görmediğim amirime gönderiyorum. 'Yurt dışına gelmiyorum' desem bunlar başıma gelmeyecekti. Ben 'Torpil ile değil, hakkımla yurt dışı göreve gitmek istiyorum' dedim. Yurt dışı göreve gidenlere yüksek maaş verilir, buradaki maaşları da devam eder.'' Balcı, ilçelere gelen devlet büyüklerinin korunmasında görev yaptığını belirterek, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da yol güzergahındaki güvenliğinde görevli olduğunu söyledi. -Mustafa Balbay- Tutuklu sanık Mustafa Balbay da terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla yargılandığını anımsatarak, geçen gün koğuşa gittiğinde televizyonda Hrant Dink cinayeti davasına bakan savcının ''Cinayetin Ergenekon terör örgütünün Trabzon'da faaliyet gösteren bir hücre yapılanması tarafından işlenmiş olduğu değerlendirilmektedir'' şeklindeki mütalaasını gördüğünü söyledi. Balbay, ''(Ergenekon işlemiştir) dediğini duydum. Hüzünle karşıladım. Biz burada acı çekiyoruz. Empati yapmanızı diliyorum. Gerçeğin ortaya çıkmasını istiyoruz'' dedi. Dava kapsamında ifadeleri alınan özel harekat polisleriyle hiç bağlantılarının olmadığını ifade eden Balbay, ''Polislere baktım, hepsi civan gibi delikanlılar. Ancak hiçbirini tanımıyorum. İlk kez burada gördüm. İfadesi alınan sanıklar her soru sorulduğunda 'Servet Kaynak'a sorun' diyor. Emir düzeyinde olmuş. Kaynak, 32 ay tutuklu kaldıktan sonra 5 hafta önce tahliye dildi. Keşke 32 ay serbest kalsaydı da şimdi burada olsaydı. Kaynak, her şeyin sorulacağı gün ortada yok'' diye konuştu. Mahkeme Heyeti Başkanı Hasan Hüseyin Özese de Kaynak'ın savunmasının alındığını, bu konuların Kaynak'a sorulduğunu, gerekirse mahkemeye çağrılabileceğini söyledi. Balbay da ''Siz sonra bakarız diyorsunuz ama biz tutukluyuz. Acı çekiyoruz'' diyerek, sanıkların her sorunun muhatabının Servet Kaynak olduğu anlamına gelen cevaplar verdiğini anlattı. Kemalettin Balcı da ''Servet amirim de olsa benim söyleyeceklerim bunlardan ibarettir'' derken, Balbay ''Servet Kaynak burada olsaydı her şey ortaya çıkacaktı'' diye konuştu. -Meclis tutanaklarını inceleyecek- İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel'in Ağustos ayındaki duruşmada verdiği ''1996'daki Susurluk kazası sonrasında TBMM bünyesinde oluşturulan komisyona 'Ergenekon' örgütü konusunda ihbar gitmiştir. 'Ergenekon örgütü' bir ihbar telefaksı olsa dahi TBMM'nin bilgisi dahilindedir. O zaman yapılamayan araştırmanın bugünkü TBMM'ce yapılıp yapılmayacağı kuşkusuz ki yüce meclisin takdirinde bulunmaktadır'' şeklindeki mütalaasına atıfta bulunan Balbay, ''Meclis tutanaklarını getirtip, Ergenekon'un nasıl geçtiğine bakacağım. Burada paylaşacağım'' dedi. Duruşma, Kemalettin Balcı'nın çapraz sorgusuyla devam ediyor. Bu arada, duruşmaya ara verildiği sırada salondaki sanıkların, yakınlarına, yağmur nedeniyle koğuşları su bastığını söylediği duyuldu. Suyun camlardan geldiğini belirten sanıklar, suyu havlular ve gazete kağıtlarına sardıkları atletleriyle engellemeye çalıştıklarını belirttiler.