Balbay'dan açık mektup

Ergenekon davasında 3.5 yıldır tutuklu buluna CHP İzmir Milletvekili ve Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mustafa Balbay, yeni adli yılın başlangıcı nedeniyle kamuoyuna yazdığı açık mektubu duruşma öncesinde izleyicilere okudu.

Cumhuriyet - İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Cezaevi yerleşkesi bitişiğindeki küçük salonda görülen olan 223. duruşma öncesinde hareketli anlar yaşandı.

Açık mektup

Mustafa Balbay, aralarında CHP Grup Başkan Vekili Akif Hamzaçebi, CHP Milletvekili Ali Özgündüz’ün de aralarında bulunduğu çok sayıda izleyiciye “Adli Yılın Başlangıcı Nedeniyle Kamuoyun Açık Mektup” başlıklı metni yüksek sesle okudu

Balbay’ın açık mektubu şöyle:

“Yeni bir adli yıl daha başlarken ülkemizdeki yargı sisteminin içinde bulunduğu durumu, ana hatlrıyla toplumla paylaşmak istiyorum.

Şüphe artık hukukun temeli haline gelmiştir.

Mahkemeler, son kullanma trihi belli portatif kurumlar haline gelmiştir.

Meclis’in çıkardığı yasalar, uyulup uyulmaması serbest, çoktan seçmeli yan kurallara dönüşmüştür.

Soruşturmalar, kime isabet edeceği belli olmayn çarkıfelek çemberine dönüşmüştür.

Artık uzun tutukluluk diye bir şey yoktur, süresi belirsiz hükümlülük vardır.

Mahkemelerin kimi, nasıl yargılayacağı, yasa değil pazarlık konusudur.

Hukuk, toplumsal adaleti sağlama değil, intikam alma aracı haline gelmiştir.

Mahkemelerden çıkacak karar, bir hukuk metni saygısıyla değil, piyango bileti gerilimiyle beklenmektedir.

Ara dönemlerde mahkemeler bir iktidar odağına hizmet etmekli suçlnmıştı, bugün ise hangi odakların etkin olduğu belirsiz bir süreç yaşanmaktadır.

Tasfiye halindeki şirketlerden. Vakıflardan sonra hukuk dilimize ilk kez tasfiye halindeki mahkemeler kavramı grimiştir.

Mahkemeler, başbakanın güvendikleri ve güvenmedikleri şeklinde ayrılmanı hale gelmiştir.

Yasalar, hukuk metinleri olmaktan çıkmış, paket-maket parçaları haline gelmiştir.

Adaletin gözleri değil, terazisi kapalıdır. Gözleri de istediğini görür, istemediğini görmez hale gelmiştir.

Hukuk o kadar üstün hale gelmiştir ki, çok az insan ona ulaşabilmektedir.

Pek çok aldatm yönteminin yanına bir de hukukla aldatma eklenmiştir.

Toplumu bu gerçekleri görmeye ve herkes için adalet istemeye çağırıyorum.”

Balbay’ın mektubu alkışlarla karşılandı.