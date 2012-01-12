-Balbay'dan "gazetecilik" vurgusu İSTANBUL (A.A) - 12.01.2012 - İkinci ''Ergenekon'' davası kapsamında tutuklu yargılanan CHP İzmir Milletvekili ve gazeteci Mustafa Balbay, cezaevlerinde 96 gazetecinin tutuklu olduğunu belirterek, ''Bizi terörün bir parçası haline getirmemenizi rica ediyorum. Gazeteciler her gazetecilik faaliyeti sonucunda yargılanıyor'' dedi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza Ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda görülen duruşmada ifade veren tutuksuz sanıklardan emekli Tuğamiral İlker Güven, savcılık ve emniyetteki ifadelerini aynen tekrar ettiğini söyledi. Güven, savcılık ifadelerinin okunması sırasında yöneltilen bir soru üzerine, 1994-1998 yılları arasında Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası üyesi olduğunu bildirdi. Savunmasının ardından çapraz sorgusuna geçilen Güven'e, İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) ve Mason Locasına üye olduğu bilgisini verdiğini hatırlatarak, ''ADD'de önemli bir görevdesiniz. Bu iki dernek yapısı birbiriyle örtüşüyor mu?'' diye sordu. Güven de ''Mason locaları farklı algılanıyor. Siyonist oluşumlar değildir. ADD ile tabii ki çok farklı ilkeleri vardır. Buluştukları nokta ise sevgidir. Aralarındaki benzerlik Kanarya Severler ile Fenerbahçeliler Derneği kadardır'' yanıtını verdi. Savcı Pekgüzel'in 8 Nisan 2008 tarihinde İslam Akar ile aralarında geçen, eski Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Mehmet Şener Eruygur hakkındaki görüşmeyi sorması üzerine Güven, ''İslam Akar bir astrologdur. O dönemde 'Ergenekon'dan gözaltına alınacağı falan söyleniyordu. Şener Eruygur'un yıldız haritasına bakmasını istemiştim'' dedi. -Heyet Başkanı ile Balbay'ın diyaloğu- Sanık İlker Güven'in çapraz sorgusu sırasında söz alan tutuklu sanıklardan CHP Milletvekili gazeteci Mustafa Balbay, isminin hiç geçmemesine rağmen Pekgüzel'in ''Genç subaylar rahatsız'' başlıklı yazısını sormasıyla adının tekrar ortaya atıldığını söyledi. Söz konusu yazısında Başbakan ile Genelkurmay Başkanı arasındaki görüşmeyi yazdığını vurgulayan Balbay, şunları kaydetti: ''Geçen hafta 4 gazeteci Genelkurmay Başkanı ile görüştü ve Genelkurmay Başkanının açıklamasını ayrı ayrı yazdı. Geçen hafta MİT Müsteşarı basın mensuplarını kabul etti. Hassas bir dönemden geçiyoruz. İçeride 96 gazeteci tutuklu. Bizi terörün bir parçası haline getirmemenizi rica ediyorum. Gazeteciler her gazetecilik faaliyeti sonucunda yargılanıyor.'' Mahkeme Heyeti Başkanı Hasan Hüseyin Özese'nin araya girerek, ''Burada gazetecilik ve gazeteciler yargılanmıyor. İddianamedeki isnatlar belli'' demesi üzerine Balbay, ''Savcılık da Balbay şu faaliyetin içinde desin ona göre soru sorsun'' şeklinde cevap verdi. Duruşmada söz alan tutuklu sanıklardan İbrahim Özcan, Güven'e Atatürk'ün masonlar hakkındaki söylem ve yazılarını ve mason derneklerinin kapatılma gerekçelerini bilip bilmediğinin sorulmasını istedi. Bunun üzerine söz alan Güven'in avukatı, itiraz etti. Başkan Özese'nin bunun bir yorum sorusu olduğunu ve Güven'in cevap vermeyebileceğini söylemesi üzerine söz alan Güven, ''Masonluk çete ya da terör örgütü değil. İçişlerinde kayıtlı olan legal bir dernektir'' yanıtını verdi. Güven'in çapraz sorgusunun tamamlanmasının ardından tutuksuz sanıklardan Barbaros Hayrettin Altıntaş'ın savunmasına geçildi. Mahkeme Heyeti Başkanı Hasan Hüseyin Özese, Altıntaş'ın savunmasının tamamlanmasının ardından emniyet ve savcılıktaki ifadelerin okunmasına ara vererek, duruşmayı yarın devam edilmek üzere erteledi.