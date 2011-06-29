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BALBAY'A YİNE RET İSTANBUL (A.A) 

29 Haziran 2011 21:01

-BALBAY'A YİNE RET İSTANBUL (A.A) - 29.06.2011 - İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, ikinci ''Ergenekon'' davası kapsamında tutuklu yargılanırken CHP'den milletvekili seçilen Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Balbay'ın tahliye talebinin reddine ilişkin yapılan itirazı kabul etmedi. Alınan bilgiye göre, itirazın reddine ilişkin talebi değerlendiren mahkeme, mevcut delil durumuna göre İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinin verdiği tahliye talebinin reddine ilişkin kararın yerinde olduğunu belirtti. Mahkeme, bu nedenle üst mahkeme olarak, yapılan itirazın reddine karar verdi. Mahkeme Başkanı Rüstem Eryılmaz'ın yıllık izinde olması nedeniyle üye hakimlerden Resul Çakır'ın başkanlık yaptığı heyetin bu kararı oy birliğiyle aldığı belirtildi. Bu arada, yine CHP'den milletvekili seçilen, ikinci ''Ergenekon'' davasının tutuklu sanığı Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın avukatlarının tahliye talebinin reddine ilişkin yaptığı itirazın, reddi hakim taleplerinin değerlendirilmesinin sürmesi nedeniyle henüz karara bağlanamadığı öğrenildi.

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