Balbay'a cezaevinde koruma teklif edilmiş

Ergenekon davasında “silahlı terör örgütüne üye olma”, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme” gibi çeşitli suçlardan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 48 yıldan 80 yıla kadar hapsi istenen Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Mustafa Balbay'a ikinci kere gözaltına alınıp tutuklandıktan sonra devlet koruma teklif etti.



5 Mart'ta gözaltına alınan 6 Mart'ta tutuklanan Balbay için Ankara Valiliği'nin hazırladığı yazı 16 Mart tarihini taşıyor. 8 Nisan'da postaya verilen resmi yazı 13 Nisan'da Balbay'ın eşine ulaştı. İşin ilginci 13 Nisan'da Ergenekon operasyonunun 12. dalgası yapılıyordu.



'Devlet mekanizması ne hale geldi'



Cumhuriyet gazetesi yazarı Cüneyt Arcayürek köşe yazısında olayı şöyle anlattı:



"Trajikomik bir olay devlet mekanizmasının ne hale geldiğine, işlediğine örnek olabilir.

Kamuoyu 12. dalgayla sarsıldı (13 Nisan 2009) önceki gün:

Mustafa Balbay’ın eşi Gülşah Balbay, posta kutusunu açtı.

Bir zarf, içinden Ankara Valiliği’nin resmi yazısı çıktı.



Yazının tarihi 16 Mart 2009. Zarfın üzerindeki pula vurulan damgadan yazının postaya 8 Nisan 2009 günü verildiği anlaşılıyor.



Yazı özetle “Mustafa Balbay koruma istiyor mu” diye soruyor.



Gülşah önce şaşırdı. Şaşırdı zira sevgili eşi Mustafa Balbay, 5 Mart’ta gözaltına alınmış, 6 Mart 2009’da tutuklanarak cezaevine konulmuştu. Silivri Cezaevi’nde yatıyordu.



Tutuklanmasının üzerinden 1 ay 2 gün geçti. Devlet Mustafa Balbay’a koruma öneriyor!

Sonra... Gülşah kara mizah örneği yazıyı bir kez daha okudu ve... acı acı gülmeye başladı.

İçeride yatan eşine koruma öneren yetkililere, devlete, devletin yasalarını uygulayanlara...

