Balbay yine 'zorla' alındı

Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Mustafa Balbay ile Neriman Aydın, "Ergenekon" soruşturması kapsamında ek ifadelerinin alınması amacıyla İstanbul'a götürüldü.



Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, Ergenekon Soruşturmasını yürüten Cumhuriyet Savcısının talimatı üzerine, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah erken saatlerde Mustafa Balbay ile Neriman Aydın'ı evlerinde gözaltına aldı.

Şubeye götürülen Balbay ve Aydın, daha sonra THY'nin tarifeli uçağıyla İstanbul'a getirildi.



Balbay'ın Levent Ersöz'ün evinde çıkan belgeler nedeniyle tekrar ifadesine başvurulacağı öne sürüldü.



Neden zorla getirme ?



Mustafa Balbay’ın avukatı Akın Atalay müvekkilinin "zorla getirme kararıyla" alınmasına tepki gösterdi. Atalay “Ankara Emniyeti ekipleri, sabahleyin Mustafa Balbay'ı ek ifadesinin alınması için, hakkında zorla getirme kararı gereğince, İstanbul'a götürmek üzere Ankara Emniyeti'ne götürdü. Ortada henüz Balbay için henüz bir soruşturma yok. 1 Temmuz'da gözaltına alınmış ve ifadesine başvurulmuştu. İlerleyen aşamalarda herhalde yeniden ifadesine başvurma zorunluluğu oldu ki, yeniden 'zorla getirme kararı' verdiler. Rutin bir uygulamadır. Ancak bu gözaltı ya da yakalama değildir bu sefer ki...Eğer böyle bir şeye ihtiyaç duyulursa diye savcılık makamına bu şekilde getirilmesinin doğru olmayacağı, haber verildiği anda, istendiği zaman ve yerde orada olacağını bildirmiştik. Ama yine de tercihleri nedense davet etmek yerine, zorla getirmek şeklinde oldu” dedi.

