Balbay yerine Çakırözer getirildi

T24 - Cumhuriyet gazetesinde Mustafa Balbay'ın tutukluluk sürecinin devam etmesinden olmasından dolayı Ankara Temsilciliği görevine son verilmişti. Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilciliği'nin boşalmasından sonra, bu göreve Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Utku Çakırözer getirildi.



Cumhuriyet gazetesinde yaşanan görev değişikliğine yönelik şu açıklama yapıldı:



"Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu ile Cumhuriyet Gazetesi Yayın Kurulu üyeliği ve köşe yazarlığı görevlerinin yanında, tutuklandığı tarihe kadar Ankara Temsilciliği gö- revini de yürütmüş olan Mustafa Balbay’ın, tutukluluğu nedeniyle uzun süredir fiilen yerine getiremediği Ankara Temsilciliği’ne yeni görevlendirme yapıldı. Mustafa Balbay’ın tutukluluk durumunun yarattığı boşluk dikkate alınarak gazetemiz Yayın Kurulu Başkanı İlhan Selçuk ve diğer Yayın Kurulu üyelerinin görüş ve önerileri üzerine Ankara Temsilciliği’ne Utku Çakırözer getirildi. Mustafa Balbay, bugüne kadar olduğu gibi köşe yazarlığı, Yayın Kurulu ve Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu üyeliğini sürdürecek."





Utku Çakırözer kimdir?



1970 yılında Eskişehir’de doğan Utku Çakırözer, lise öğrenimi sonrasında Bilkent Üniversitesi’nde mühendislik dalında lisans, siyaset bilimi alanında yüksek lisans derecelerine sahip oldu. Gazeteciliğe Cumhuriyet’te strajyer olarak başlayan Çakırözer, TRT ve Kanal-6’daki kısa süreli çalışmalarının ardından Milliyet gazetesinde dış politika, savunma ve siyaset alanlarında muhabirlik yaptı.



Çakırözer, Pakistan’da öldürülen Amerikalı gazeteci Daniel Pearl anısına konan Uluslararası Daniel Pearl Basın Bursu’nu kazanarak 2008 yılında Los Angeles Times gazetesinde çalışma olanağı buldu. Fulbright Komisyonu tarafından verilen H. Humprey Bursu’nu kazanarak 2008-2009 akademik yılında Maryland Üniversitesi’nde gazetecilik eğitimi aldı. Aynı burs kapsamında Washington Post gazetesinde online gazetecilik deneyimi edindi. Utku Çakırözer, 2009 yılında Akşam gazetesinde Ankara Temsilciliği’ne getirildi.



Nezih Demirkent ve Çağdaş Gazeteciler Derneği ödülleri sahibi. Gazi Üniversitesi ve Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı’nda gazeteci adaylarına ders veriyor.







