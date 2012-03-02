Balbay ve Özkan'a iki kişilik koğuş

T24 - Yaklaşık bir yıldır koğuşlarında yalnız kalan Mustafa Balbay ve Tuncay Özkan iki kişilik koğuşlara alındı.

Bundan böyle Balbay ve Özkan kendi kabulleri doğrultusunda iki kişilik koğuşlarda kalacaklar.

Balbay'ın yanına Odatv sanığı Coşkun Musluk, Özkan'ın yanına ise yine Odatv davası tutuklusu Muhammet Çakır yerleştirildi.

Tek kişilik koğuşlarda kalan Balbay ve Özkan'ın beraber kalma istediği cezaevi tarafından kabul edilmemişti. İkili bu nedenle yaklaşık bir senedir tek kişilik koğuşlarda kalıyorlardı.