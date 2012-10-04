Balbay ve Özkan aynı koğuşta

Ergenekon Davası’nda tutuklu yargılanan Mustafa Balbay ve Tuncay Özkan aynı koğuşa konuldu.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen Ergenekon Davas’ında Atatürk Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Yaşar Sütbeyaz tanık olarak dinlendi. Savcı Mehmet Ali Pekgüzel’in, "25 Ekim 2003’te cübbeleriyle birlikte Anıtkabir’e yürüyen rektörler arasında var mıydınız?" şeklindeki sorusuna tanık Sütbeyaz, "Vallahi hatırlamıyorum" dedi. Bunun üzerine savcı Pekgüzel, 25 Ekim 2003’de rektörlerin Anıtkabir’e gerçekleştirdiği yürüyüşe ilişkin fotoğraflar duruşma salonunda bulunan ekranlarda gösterdi. Fotoğraflarda kendisini de gören Sütbeyaz, "Galiba o miting için rektörlere yazı gelmişti. Evet katıldım, siyah bir cübbe giyiyordum. Ankara Üniversitesi ile Atatürkçü Düşünce Derneği birlikte organize etmişler. Mitingde bir ara ’Ordu göreve’ pankartı açıldı. Biz de şaşırdık, sonra da kaldırıldı" diye açıklama yaptı.

Ahmet İhtiyaroğlu dinlenmesine devam edildi

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde İstanbul eski Organize Suçlar Şube Müdür Yardımcısı Ahmet İhtiyaroğlu’nun dinlenmesine devam edildi. Duruşmada MİT’ten dosyaya gönderilen ve Tuncay Güney’e ait olduğu değerlendirilen ses kayıtları dinlendi. Ses kayıtlarında inleme seslerinin olduğu kayıtlara ilişkin İhtiyaroğlu "Kesinlikle işkence yapılmamıştır. Bazı hususlar serpiştirilmiş. Kimin yaptığını da biliyorum, ama kimseyi suçlamak istemiyorum" diye konuştu. Tanık İhtiyaroğlu’nun dinlenmesine ara veren Mahkeme heyeti duruşmayı yarın saat 08.45’e erteledi.

Balbay ve Özkan aynı koğuşa

Öte yandan Ergenekon Davası’nda tutuklu yargılanan CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay ve gazeteci Tuncay Özkan aynı koğuşa konuldu. Tuncay Özkan’ın, Silivri 1. Nolu Cezaevi’nde kalan Mustafa Balbay’ın koğuşuna yerleştirildiği öğrenildi. Odatv Davası’nda tutuklu yargılanan Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu 14 Eylül’de tahliye edilmesinin ardından Balbay ve Özkan koğuşlarında tek başlarına kalıyorlardı. Balbay’ın yanında Odatv Davası’nın tutuklu sanıklarından Barış Pehlivan, gazeteci Tuncay Özkan’ın yanında ise Barış Terkoğlu kalıyordu. Balbay ve Tuncay Özkan tutuklandıktan sonra birlikte aynı koğuşta kalıyordu. Ancak Balbay ve Özkan’ın koğuşları 28 Şubat 2011’de ayrılmıştı.

Nazlıcan Özkan: Tahliye uğurları devam eder umarım

Tuncay Özkan’ın kızı Nazlıcan Özkan, bugün attığı Tweet’le, babasının Balbay ile aynı koğuşa alındığının haberini verdi. Nazlıcan Tweet’inde şu ifadelere yer verdi: