Balbay ve Haberal'ın tahliyesine ret görüşü!

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Balbay ve Haberal'ın milletvekili seçilmelerinin yanı sıra '' kaçma ve delilleri karartma ihtimalinin bulunmaması ile tutuklulukta geçen sürenin'' dikkate alınmasının istendiği tahliye talebine ilişkin başvuru konusunda mahkemenin vereceği karar KCK davasında tutukluyken milletvekili seçilen altı kişinin durumu açısından da önem taşıyor.İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin ikinci ''Ergenekon'' davası kapsamında tutuklu olarak yargılandıkları sırada milletvekili seçilen Prof. Dr. Mehmet Haberal ile gazeteci Mustafa Balbay'ın tahliye talepleri, özel yetkili cumhuriyet savcıları Mehmet Ali Pekgüzel ve Nihat Taşkın tarafından değerlendirildi.Savcılar Pekgüzel ve Taşkın'ın taleplere ilişkin görüşünü mahkemeye bildirdiği, mahkemenin incelemesini tamamladıktan sonra yarın kararını açıklayacağı öğrenildi.Savcıların Haberal ve Balbay'ın tahliye talebi için ret yönünde görüş bildirdiği öğrenildi.Bu arada, ''Balyoz Planı'' davası kapsamında tutuklu yargılanan emekli korgeneral Engin Alan'ın tahliyesine ilişkin başvurunun da yarın değerlendirilebileceği öğrenildi.