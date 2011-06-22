Balbay ve Haberal'ın kararları yarına kaldı!

T24

Mehmet Haberal'ın avukatı Dilek Helvacı, "Mahkeme tahliye taleplerini YSK'nın itirazlara ilişkin kararını verdikten sonra değerlendirecek" dedi.Mehmet Haberal ve Mustafa Balbay'ın avukatlarının mazbata ile birlikte sundukları tahliye dilekçeleri İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce değerlendirildi.Mahkemenin savcıları Nihat Taşkın ile Mehmet Ali Pekgüzel, dün gün boyu değerlendirme yaptı ve iki tutuklu sanığın tahliye talebinin reddedilmesini istedi.Bugün de "Balyoz" davasının tutuklu sanığı MHP'den milletvekili seçilen Engin Alan'ın tahliye talebi görüşüldü ve savcılık talebin reddini istedi.Balbay, Haberal ve Alan'ın tahliyesine ilişkin kararın yarın mahkemeden çıkması bekleniyor.