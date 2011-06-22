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Balbay ve Haberal'ın kararları yarına kaldı!

Savcılık, Mehmet Haberal, Mustafa Balbay ve Engin Alan'ın tahliyesine karşı çıktı. "Ergenekon" davasına bakan savcılar, CHP'den milletvekili seçilen Haberal ve Balbay ile MHP'd

22 Haziran 2011 03:00

T24 - Savcılık, Mehmet Haberal, Mustafa Balbay ve Engin Alan'ın tahliyesine karşı çıktı. "Ergenekon" davasına bakan savcılar, CHP'den milletvekili seçilen Haberal ve Balbay ile MHP'den seçilen Engin Alan'ın tahliye talebininin reddedilmesini istedi. Mahkemenin tahliye için son kararı yarın bekleniyor.  

Mehmet Haberal'ın avukatı Dilek Helvacı, "Mahkeme tahliye taleplerini YSK'nın itirazlara ilişkin kararını verdikten sonra değerlendirecek" dedi.

Mehmet Haberal ve Mustafa Balbay'ın avukatlarının mazbata ile birlikte sundukları tahliye dilekçeleri İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce değerlendirildi.

Mahkemenin savcıları Nihat Taşkın ile Mehmet Ali Pekgüzel, dün gün boyu değerlendirme yaptı ve iki tutuklu sanığın tahliye talebinin reddedilmesini istedi.

Bugün de "Balyoz" davasının tutuklu sanığı MHP'den milletvekili seçilen Engin Alan'ın tahliye talebi görüşüldü ve savcılık talebin reddini istedi.

Balbay, Haberal ve Alan'ın tahliyesine ilişkin kararın yarın mahkemeden çıkması bekleniyor. 



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