-BALBAY VE HABERAL'IN İTİRAZI ÜST MAHKEMEDE İSTANBUL (A.A) - 28.06.2011 - İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, ikinci ''Ergenekon'' davasının tutuklu sanıkları Prof. Dr. Mehmet Haberal ile gazeteci-yazar Mustafa Balbay'ın tahliye istemlerinin reddine ilişkin itiraz başvurusunu üst mahkemeye gönderdi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Haberal'ın avukatlarının, müvekkilin tutukluluk halinin devamına ilişkin kararın düzeltilmesi, aksi halde tahliye talebinin reddine ilişkin yaptıkları itirazın değerlendirilmesi için dilekçelerinin üst mahkemeye gönderilmesi konusundaki başvurusunu inceledi. Haberal'ın kararın düzeltilmesi yönündeki talebi reddeden mahkeme heyeti, Haberal ve Balbay'ın tahliye taleplerinin reddine ilişkin yaptıkları itirazın değerlendirilmesi için dilekçelerini üst mahkeme olan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi savcısının, konuya ilişkin mütalaasını bugün hazırlaması bekleniyor.