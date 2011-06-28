T24 LogoT24 Logo
Gündem

Balbay ve Haberal'ın itirazı üst mahkemede

Milletvekili seçilen Mehmet Haberal ve Mustafa Balbay’ın 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne tahliye için yaptığı başvuru reddedildi.

28 Haziran 2011 03:00

 T24- Milletvekili seçilen Mehmet Haberal ve Mustafa Balbay’ın 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne tahliye için yaptığı başvuru reddedildi. Mahkeme, dosyayı bir üst mahkemeye gönderdi.

“Ergenekon” sanıkları Mehmet Haberal ve Mustafa Balbay milletvekili seçildikten sonra avukatları İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurarak tahliye talebinde bulunmuştu. Ancak mahkeme, oy çokluğuyla tahliye talebini reddetmişti.

 

Avukatlar kararın düzeltilmemesi halinde dosyanın bir üst mahkeme olan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesini talep etmişti.

 

13. Ağır Ceza Mahkemesi, Balbay ve Haberal hakkındaki karar düzeltme talebini reddetti.

 

Mahkeme, "Ret kararımız yerindedir" diyerek dosyayı üst mahkemeye gönderdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24