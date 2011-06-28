Balbay ve Haberal'ın itirazı üst mahkemede

T24- Milletvekili seçilen Mehmet Haberal ve Mustafa Balbay’ın 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne tahliye için yaptığı başvuru reddedildi. Mahkeme, dosyayı bir üst mahkemeye gönderdi.

“Ergenekon” sanıkları Mehmet Haberal ve Mustafa Balbay milletvekili seçildikten sonra avukatları İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurarak tahliye talebinde bulunmuştu. Ancak mahkeme, oy çokluğuyla tahliye talebini reddetmişti.

Avukatlar kararın düzeltilmemesi halinde dosyanın bir üst mahkeme olan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesini talep etmişti.

13. Ağır Ceza Mahkemesi, Balbay ve Haberal hakkındaki karar düzeltme talebini reddetti.

Mahkeme, "Ret kararımız yerindedir" diyerek dosyayı üst mahkemeye gönderdi.