Balbay ve Aydın tutuklandı

Sorguya ara verme talebi reddedildi

Saatlerce süren sorgu



6. Dalgada gözaltına alınmışlardı

Ergenekon Davası kapsamında dün İstanbul'a getirilen ve Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'nde Cumhuriyet savcılarınca sorgulanan gazeteci Mustafa Balbay ile yazar Neriman Aydın, ek iddianame için yapılan sorgulamanın ardından, tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildiler.Neriman Aydın'ın sorgusunun yaklaşık 3 saat sürdüğü öğrenilirken, Balbay’ın ifadesi ise geç saatlerde tamamlandı.Balbay ve Aydın'ın, bilgisayarlarından çıkan dokümanlarla ilgili olarak sorgulandıkları belirtilirken, ikili gece saat 01.00 sıralarında tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.İstanbul Nöbetçi 14. Ağır Ceza Mahkemesi, avukatının, Balbay'ın yorgun olduğu gerekçesiyle sorgusuna ara verilmesi talebini reddetti. Bunun üzerine Balbay ve Aydın'ın, sevk edildikleri nöbetçi mahkemedeki işlemleri sabaha kadar sürdü. Nöbetçi mahkeme, yaklaşık 6 saat ifade veren Balbay ile Aydın'ın tutuklanmasına karar verdi.İşlemlerin tamamlanmasının ardından Balbay Metris Cezaevine, Aydın da Bakırköy Kadın ve Çocuk Tutukevi'ne götürüldü.Balbay'ın avukatı Akın Atalay, gazetecilere yaptığı açıklamada, mahkemenin bu şartlarda devam etmesinin uygun olmadığını, bunun, Sorgu Usulü Kanunu'na göre geçerli sayılmayacağını savundu.Müvekkilinin yaklaşık 24 saattir yorgun ve uykusuz olduğunu kaydeden Atalay, "zaten müvekkilim yaklaşık 10 saatlik savcılık sorgusunda 95 sayfa ifade verdi. Dolayısıyla mahkemede hakkını layıkıyla savunamayacağı için mahkemeden böyle bir talebimiz oldu. 23 saat ayakta kalmış bir insan sorulara cevap veremez. Mahkeme bu konuda bir karar verecek" diye konuştu.Cumhuriyet gazetesi Ankara Temsilcisi ve yazarı Mustafa Balbay ile yazar Neriman Aydın, Ergenekon soruşturmasının 1 Temmuz 2008'de gerçekleştirilen 6. dalga operasyonunda gözaltına alınmış, sorgularının ardından serbest bırakılmışlardı.Aynı operasyonda emekli orgeneraller Hurşit Tolon, Şener Eruygur ve ATO Başkanı Sinan Aygün ile Neriman Aydın'ın ağabeyi emekli müfettiş Kemal Aydın tutuklanmıştı. Kemal Aydın dışındakiler daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.