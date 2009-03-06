T24 LogoT24 Logo
Gündem

Balbay ve Aydın tutuklandı

Ergenekon kapsamında tekrar gözaltına alınan Balbay ve yazar Aydın sevkedildikleri nöbetçi mahkemece tutuklandılar

06 Mart 2009 02:00

Ergenekon soruşturmasında ifadelerine tekrar başvurulmak üzere gözaltına alınan gazeteci Mustafa Balbay ile yazar Neriman Aydın sevkedildikleri mahkemece tutuklandılar.

Ergenekon sanığı Doğan hastaneye kaldırıldı

Ergenekon Davası kapsamında dün İstanbul'a getirilen ve Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'nde Cumhuriyet savcılarınca sorgulanan gazeteci Mustafa Balbay ile yazar Neriman Aydın, ek iddianame için yapılan sorgulamanın ardından, tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildiler.

Neriman Aydın'ın sorgusunun yaklaşık 3 saat sürdüğü öğrenilirken, Balbay’ın ifadesi ise geç saatlerde tamamlandı.

Balbay ve Aydın'ın, bilgisayarlarından çıkan dokümanlarla ilgili olarak sorgulandıkları belirtilirken, ikili gece saat 01.00 sıralarında tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Sorguya ara verme talebi reddedildi

İstanbul Nöbetçi 14. Ağır Ceza Mahkemesi, avukatının, Balbay'ın yorgun olduğu gerekçesiyle sorgusuna ara verilmesi talebini reddetti.  Bunun üzerine Balbay ve Aydın'ın, sevk edildikleri nöbetçi mahkemedeki işlemleri sabaha kadar sürdü.  Nöbetçi mahkeme, yaklaşık 6 saat ifade veren Balbay ile Aydın'ın tutuklanmasına karar verdi.

İşlemlerin tamamlanmasının ardından Balbay Metris Cezaevine, Aydın da Bakırköy Kadın ve Çocuk Tutukevi'ne götürüldü.


Saatlerce süren sorgu

Balbay'ın avukatı Akın Atalay, gazetecilere yaptığı açıklamada, mahkemenin bu şartlarda devam etmesinin uygun olmadığını, bunun, Sorgu Usulü Kanunu'na göre geçerli sayılmayacağını savundu.

Müvekkilinin yaklaşık 24 saattir yorgun ve uykusuz olduğunu kaydeden Atalay, "zaten müvekkilim yaklaşık 10 saatlik savcılık sorgusunda 95 sayfa ifade verdi. Dolayısıyla mahkemede hakkını layıkıyla savunamayacağı için mahkemeden böyle bir talebimiz oldu. 23 saat ayakta kalmış bir insan sorulara cevap veremez. Mahkeme bu konuda bir karar verecek" diye konuştu.

6. Dalgada gözaltına alınmışlardı

Cumhuriyet gazetesi Ankara Temsilcisi ve yazarı Mustafa Balbay ile yazar Neriman Aydın, Ergenekon soruşturmasının 1 Temmuz 2008'de gerçekleştirilen 6. dalga operasyonunda gözaltına alınmış, sorgularının ardından serbest bırakılmışlardı.

Aynı operasyonda emekli orgeneraller Hurşit Tolon, Şener Eruygur ve ATO Başkanı Sinan Aygün ile Neriman Aydın'ın ağabeyi emekli müfettiş Kemal Aydın tutuklanmıştı. Kemal Aydın dışındakiler daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24