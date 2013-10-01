Balbay Meclis’e kitabını gönderdi, Sincan Cezaevi’ni adres gösterdi

Hülya Karabağlı/ ANKARA

CHP İzmir milletvekili Mustafa Balbay TBMM’nin yeni yasama yılında meslektaşlarına ve milletvekillerine ilk bölümde davasını, ikinci bölümde savunmasını kaleme aldı. Balbay, “Bu tür kitapların yazılmayacağı bir Türkiye özlemiyle” dedi.

Tutuklu CHP Milletvekili Mustafa Balbay yeni yasama yılı nedeniyle milletvekili ve parlamentoda görev yapan gazetecilere Savunma isimli kitabını hediye etti.

Balbay kitabın üzerine iliştirdiği TBMM amblemli kartvizitinde Ankara 1 no’lu L tipi Kapalı Ceza infaz kurumu F-6 alt koğuş Sincan Ankara adresini gösterdi.

Balbay gazetecilere bir de el yazısıyla kısa bir mektup yazdı: “Sevgili meslektaşım” diye başlayan mektupta Balbay Son yıllarda açılan gazetecilere ilişkin davaların bu mesleğin özgürce yapılmasını engelleyen bir seyir izlediği düşüncesindeyim. Yargılama süreçleri bunun başlıca göstergesidir. Benim karşı karşıya kaldığım hukuksuzluğun birgün herkesin başına gelebileceğini üzülerek paylaşmak durumundayım.”