-Balbay mahkemede yemin metnini okudu İSTANBUL (A.A) - 12.08.2011 - İkinci ''Ergenekon'' davasının tutuklu sanığı olan CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, Anayasa'nın 81. maddesinde düzenlenen milletvekili yemin metnini okudu. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde oluşturulan salonda görülen duruşmada söz isteyen Balbay, İzmir'den gelen seçmenleri ve CHP milletvekilleri ile ilk kez bir araya geldiğini belirtti. Balbay, Anayasa'nın 81. maddesinde düzenlenen milletvekili yemin metnini sanık kürsüsünde okudu. Balbay'ın yemin metnini okuduktan sonra duruşmadaki izleyiciler ve bazı CHP'li vekiller tarafından alkışlandığı görüldü. Bunun üzerine Mahkeme Heyeti Başkanı Hasan Hüseyin Özese'nin alkışlayanları uyararak ''Bu dava siyasi bir dava değildir'' demesi üzerine duruşma salonunda gülüşmeler yaşandı. Tuncay Özkan'ın avukatı Şahin Mengü de Başkan Özese'ye hitaben ''Bu dava siyasidir'' şeklinde tepki gösterdi. Özese, davanın siyasi değil, hukuki bir dava olduğunu tekrarladıktan sonra Balbay'a hitaben ''Maddi gerçeğe ulaşmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda beyan veriniz'' dedi. Mustafa Balbay ise ''Sayın başkan, siyasi bir dava değil dediniz ama şu anda siz siyaseti dizayn etmektesiniz. Verdiğiniz kararla görev yapmamı engellemektesiniz. Yargı siyasete müdahale etmektedir'' diye konuştu. Bunun üzerine Özese, verdikleri kararın (Balbay'ın tutukluğunun devamına ilişkin) Anayasa'ya uygun olduğunu bildirdi.