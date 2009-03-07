Balbay, ‘hükümete karşı suç’tan tutuklandı

Gazeteci Mustafa Balbay, 'hükümete karşı suç'tan yargılanacak. Hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenecek.





Ergenekon soruşturması kapsamında ikinci kez gözaltına alınan Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Mustafa Balbay ile yazar Neriman Aydın tutuklandı. Balbay’ın 6 ay önce el konulan bilgisayarındaki incelemelerde, daha önce sildiği ancak ana hafızada saklı kalan ’çok gizli belgelere’ ulaşıldığı iddia edildi



Ergenekon soruşturması kapsamında 1 Temmuz 2008’de gerçekleştirilen 6. dalgada gözaltına alınıp serbest bırakılan Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Mustafa Balbay ile yazar Neriman Aydın, önceki gün Ankara’da yeniden gözaltına alınıp İstanbul’a getirilmişti. Ek deliller ışığında gözaltı kapsamındaki “zorla getirme” kararıyla İstanbul’a getirilerek sorguya alınan Balbay ile Aydın, Cumhuriyet Savcıları Zekeriya Öz, Fikret Seçen ve Kasım İlimoğlu’na yaklaşık 10 saat ifade verdi.



Karargah evleri soruldu



Balbay’a bilgisayarından ele geçirilen belgeler ve kendisinden sonra gözaltına alınan şüphelilerin ifadelerine dair sorular soruldu. Balbay’ın 6 ay önce el konulan bilgisayarındaki incelemeler geçen hafta tamamlandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde bilişim uzmanları tarafından incelenen bilgisayarda, Mustafa Balbay’ın daha önce sildiği ancak bilgisayarın ana hafızasında bulunan çok önemli gizli belgelere ulaşıldığı iddia edildi. Yapılan bu incelemede Balbay’ın bilgisayarında şifreli darbe planları, MGK notları ve kozmik bilgiler (TSK’ya ait çoğaltılamayan ve şifreli gizli bilgiler) çıktığı öne sürüldü. Savcıya 95 sayfa ifade veren Balbay, bu bilgileri haber yapmak amacıyla elde ettiğini söyledi. Ancak kendisine neden bugüne kadar haber yapmadığı soruldu. Ayrıca elde ettiği bilgilerin çok gizli olduğu, bu nedenle haber yapılmalarının bile yasak olduğu kendisine söylendi. Balbay’a bu nedenle “Devletin gizli bilgilerini ele geçirmek” suçu yöneltildi. Balbay’a 200’e yakın isim verilip bunları tanıyıp tanımadığı da soruldu.



Irak ordusunun raporu



Balbay’a, TSK’ca hazırlanan komşu bir ülkenin (Irak) silahlı kuvvetlerine ait istihbarat raporunun kendisinde ne aradığı soruldu. Belgelerin gazeteci olduğu için kendisine ulaştığını belirten Balbay, “Kitap yazabilirim düşüncesiyle aldım. Bunların bir kısmını kitaplarımda kullandım. Kalanını iptal ettim” dedi.



Balbay ile birlikte gözaltına alınan Neriman Aydın’ın ise 4 saatlik savcılık sorgusu 18.00 sıralarında bitti. Ergenekon soruşturmasını yürüten savcılar Murat Yönder ve Ercan Şafak tarafından yaklaşık 4 saat süren sorgulamada, Aydın’a 1 Temmuz 2008’deki operasyonda el konulan bilgisayarında ele geçirilen ve 2004’ten beri Genelkurmay ile Şener Eruygur’a yazdığı elektronik mektupların ve görüşmelerden sonra tuttuğu günlüklerin sorulduğu öğrenildi. Eylül 2008’de tutuklanan Mehmet Ali Çelebi, Eren Mumcu, Noyan Çalıkuşu ile tutuksuz şüpheliler Hasan Hüseyin Uçar ve Yaşar Tozkoparan’ın yaklaşık 4 yıl boyunca Aydın’ın evine niçin geldiği soruldu. Aydın’ın teğmenlerin geldiği evin karargâh evi değil kendi evi olduğunu söylediği belirtildi.



Sabaha karşı tutuklama



Sorgulamanın ardından savcılar, gece yarısı 00.30 sıralarında Balbay ve Aydın’ı tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk etti. Balbay ve Aydın’ı sorgulayan Nöbetçi 14. Ağır Ceza Mahkemesi Balbay’ın tutuklanarak Metris Cezaevi’ne, Aydın’ın da Bakırköy Kadın ve Çocuk Tutukevi’ne gönderilmesine karar verdi.



Mustafa Balbay ile Neriman Aydın’ın tutuklanmasıyla Ergenekon soruşturması kapsamında yargılanan tutuklu sayısı 95’e çıktı.



Ağırlaştırılmış müebbet hapisle yargılanacaklar



Balbay ile Aydın, “cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs” suçundan tutuklandı. TCK’nın “hükümete karşı suç” başlığı altında düzenlenen madde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını öngörüyor.



Belge ve dosyalar neden silinmiyor?



Bilgisayarınızdan bir veriyi tamamen silmek mümkün değil. Bilgisayarınızda “belge.doc” altında bir gizli doküman dosyası bulunduğunu düşünün. Bunu sil komutuyla çöp kutusuna gönderip daha sonra çöp kutusunu boşalttığınız zaman bu dosya sabit diskinizde (hard disk) bulunmaya devam ediyor. Sadece sabit diske “bu verinin üzerine yeni bir veri yazabilirsin” komutu gitmiş oluyor. Yani siz göremiyorsunuz ama bu bilgi bilgisayarınızda kalmaya devam ediyor. Ancak günler, aylar, hatta bazen yıllar sonra üzerine başka bir bilgi yazıldığı zaman ortadan kayboluyor. İşte bu komutu geri alabilen programlar da piyasada çok ucuz fiyata yasal olarak satılıyor. Bu şekilde yanlışlıkla silinen belgeleri “kurtarmak” çok basit. Hard disk’inizdeki bir veriye başkasının ulaşmasını istiyorsanız 2 seçeneğiniz var. Ya Alman HSM firması tarafından geliştirilen ve bilgisayar hard diskinde yer alan bilgileri “tamamen” silen “Dijital İmha Makinesi-Digital Sheredder” programını 15-16 bin euro’ya satın alacaksınız, ya da hard diskinizin üzerine birkaç çekiç darbesi indireceksiniz. Ancak bilgisayar uzmanları parçalanmış, hatta yakılmış hard disklerden bile veri kurtarmayı başarıyor. Amerika’da ebay gibi açık artırma sitelerinde satılan ikinci el hard diskleri satın alan bazı çetelerin, basit geri getirme programlarını kullanarak bu disklerdeki kimlik ve kredi kartı bilgilerini çalıp dolandırıcılık yaptıkları da biliniyor.

