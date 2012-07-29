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'Balbay, Haberal, Başbuğ, Perinçek'ten önce kaçanlar oldu, onlar da kaçar'

Ergenekon Davası’nda aralarında 2 CHP milletvekilinin de bulunduğu 45 sanığın tahliye talebini reddetmesinin gerekçesini açıkladı

29 Temmuz 2012 14:38

"Ergenekon" davasına bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi 3. Yargı Paketi ile ilgili tahliye isteyen eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, CHP’li Mustafa Balbay ve CHP’li Mehmet Haberal’ın ‘denetimli serbestlik taleplerini reddetmesi tartışmaya neden oldu.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Ergenekon Davası’nda aralarında 2 CHP milletvekilinin de bulunduğu 45 sanığın tahliye talebini reddetti. İşte o gerekçeler:

-  Tanık beyanlarının alınması hala tamamlanmadı, bazı sanıkların delil karartma ihtimali var.
-  Soruşturma aşamasında yurt dışına kaçanlar oldu, bu sanıklar da serbest bırakılmaları halinde kaçabilirler.
-  AİHM tutuklu yargılama konusunda azami bir şart getirmiyor, bu davada tutukluluk süreleri makul.
-  Davanın başlangıcındaki tutuklu sayısına bakıldığında, mahkemenin tutuksuz yargılamayı esas aldığı görülüyor.


Karara tepki var


Mahkemenin bu kararına tepki yağdı. Ergenekon davasında Çetin Doğan, Dursun Çiçek ve Tuncay Özkan’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda sanığın avukatlığını yapan Celal Ülgen, “Bu davranış yasa değişikliğine karşı özel yetkili mahkemelerin sözbirliği ile karşı çıkma dayanışmasıdır” dedi.

Ülgen şunları söyledi:

"13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin ‘sanık hakkında daha hafif koruma tedbiri olan adli kontrol tedbiri uygulamasının yetersiz kalacağı anlaşıldığından’ yolundaki ve ‘kuvvetli suç şüphesinin varlığı’ gibi klişe gerekçeler yasaya aykırı ve sığ bir hukuk anlayışının ürünüdür. Özel yetkili ağır ceza mahkemeleri tipik olarak gerekçesizlik anaforu içindedirler. Bu davranış, yasa değişikliğine karşı özel yetkili mahkemelerin söz birliği ile karşı çıkma dayanışmasıdır. Hiçbir mahkemede hiçbir dava içinde hiçbir sanık için tutuklama, adli kontrol tedbirine dönüştürülmemiştir. Bu inat yargıda nasıl bir kamplaşmanın olduğunun açık ve net kanıtıdır."

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