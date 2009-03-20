Balbay gazetecilik sınırını aştı mı?

Mustafa Balbay’a atfedilen günlüklerde yer alan asker – gazeteci görüşmelerini Türk basınının usta kalemleri analiz etti.

Eyüp Erdoğan / Tempo24

Cumhuriyet Yazarı Mustafa Balbay’a atfedilen günlüklerin Tempo24’te yayımlanması, gazeteci - haber kaynağı ilişkisinin sınırının ne olması gerektiği yönündeki tartışmaları da gündeme getirdi.Bazı köşe yazarları, bir gazetecinin haber kaynaklarıyla, günlüklerin bazı bölümlerinde olduğu ölçüde bir ilişki kurmasını sorunlu bulurken, bazıları da gazetecinin istediği bilgiyi elde edebilmek için haber kaynağı ile istediği derecede yakınlaşabileceği görüşünü dile getirdi.İşte Türk basınının önemli kalemlerinin, Mustafa Balbay’a atfedilen notları gazetecilik mesleği açısından Tempo24 ekranında irdeleyen görüşleri…