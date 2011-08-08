-BALBAY: DAVA İÇERİKTEN YOKSUN İSTANBUL (A.A) - 08.08.2011 - İkinci Ergenekon davasının tutuklu sanığı Mustafa Balbay, 'Ergenekon' davalarında sanıklardan birinin verdiği farklı bir ifade davanın seyrini etkileyebildiğini, hatta değiştirdiğini öne sürerek, ''Bunun nedeni davanın kapsamı büyük ama gerçek anlamda içerikten yoksun olmasıdır'' dedi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda görülen duruşmada tutuklu sanık Mehmet Koral'ın çapraz sorgusunda üye hakim Sami Haşıloğlu, Koral'a askerliğini nerede yaptığını sordu. Koral'ın Ankara'da yaptığını söylemesi üzerine Haşıloğlu, ''Ona aynen şeyde yaptığımı, Mardin'de PKK'lıya yaptığımı yapacağım... RPG-7'yi basacağım tetiğine, aynen onu yapacağım'' şeklindeki telefon dinleme kaydını sordu. Bunların şakalaşma olduğunu öne süren Koral ''Burada bayanlar var. Bunları neden okuyorsunuz? Bunlar özel hayatla ilgili. (Telefonda) istediğime küfür eder, istediğimi eleştiririm'' yanıtını verdi. Üye Hakim Haşıloğlu, ''Bayanların yanında nasıl konuşulacağını biliyoruz. Buradaki her şeyi okumadım, okuyayım mı? Askerliğinizi Ankara'da yaptığınızı söylüyorsunuz. Ama, 'Mardin'de yaptıklarımı yapacağım' diyorsunuz. Açıklar mısınız?'' sorusuna da Koral, ''O konuşmaların hepsi bir şakadan ibarettir. İddianamedeki suçlamaları araştırmıyorsunuz. 32 aydır niye yatıyorum? Cezaevinde rahatsızlandım, kan kustum'' diye konuştu. -MUSTAFA BALBAY- Tutuklu sanık Mustafa Balbay da, duruşmada kendisine söz verilmemesi üzerine söyleyeceklerini yazılı olarak hazırlayarak, avukatı aracığıyla basın mensuplarına dağıttı. Söz konusu yazıda Balbay, ikinci ''Ergenekon'' davasının 2 yıllık geçmişini anlatarak, şunları ifade etti: ''1 milyon sayfayı çoktan geçtiğini tatmin ettiğim 'delil klasörlerinde' Susurluk soruşturmasından, Ecevit'in sağlık raporlarına, AKP'yi kapatma davası dosyasından Kamu Güvenliği Müsteşarı'ndan kuruluş çalışmalarına kadar pek çok şey var. Bunların büyük bölümü delil değil, dosyadır. Yani bu davaya deliller değil, dosyalar eklenmektedir. 'Ergenekon' davalarında sanıklardan birinin verdiği farklı bir ifade davanın seyrini etkileyebilmekte, hatta değiştirmektedir. Bunu nedeni davanın kapsamı büyük ama gerçek anlamda içerikten yoksun olmasıdır. Hukuksal zeminin olmamasıdır. İddianamelerde sanıklara yönelik suçlamaların başında 'kaos ortamı yaratmak' geliyor. Oysa son aylarda yargı kararlarının kaos ortamı yarattığını görüyoruz. Yargı kararları hukukun varlığını hissettirmek, düzeni sağlamak için vardır. Üçüncü yargılama yılına girerken bu yönde bir muhasebe yapmanızı dilerim. Geçmişte birkaç kez Anayasa'nın 9. maddesine gönderme yaparak yargı kararlarının Türk halkı adına verildiğini, bir bakıma milli iradeyi temsil ettiğini yazdım. Bugün CHP İzmir Milletvekili olarak yine aynı düşüncedeyim. Yargının bu dava bağlamında heyetinizin böyle bir sorumluluk ve halk iradesine bağlılık duygusuyla karar vermesini dilerim.'' Bu arada duruşmaya verilen arada bazı CHP'li milletvekilleri tutuklu sanık Mustafa Balbay ile kısa süre görüştü. Duruşma yarına ertelendi.