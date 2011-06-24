Balbay: Bu yargının Meclis’e müdahalesidir

T24 - Milletvekili seçildikten sonra tahliye edilmemesine itiraz eden gazeteci Mustafa Balbay, kararın yargının Meclis’e müdahalesi olduğunu belirterek, “Her şeye rağmen demir parmaklıkların arkasında adaleti bekliyorum” dedi.



İkinci ''Ergenekon'' davasında tutuklu olarak yargılandığı sırada milletvekili seçilen gazeteci-yazar Mustafa Balbay, avukatları aracılığıyla tutukluluğuna devam kararına itiraz etti.



İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulan itiraz dilekçesinde ''Mahkeme tüm tahliye taleplerimizi birlikte değerlendirmeyerek kanuna açıkça aykırı davranmıştır'' denildi.



Gazeteci Mustafa Balbay, avukatlarıyla bugün bir görüşme yaptı.



Balbay, avukatları aracılığıyla basına ulaştırdığı açıklamasında, mahkemenin kararını bütün duygularını bir kenara koyup dinlediğini ve okuduğunu belirterek, kararla, millet iradesinin, TBMM'nin yasama gücü ve işlevinin, siyasi partilerin demokrasinin vazgeçilmez unsurları olduğu ilkesinin hiçe sayıldığını savundu.



Başta ''masumiyet karinesi'' ve ''tutuksuz yargılama esastır'' ilkesi olmak üzere, bütün temel hukuk kurallarının hiçe sayıldığını öne süren Balbay, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



''Tutukluluğumun devamına karar veren üyeler, benim tahliye talebimi okumamış. Ben, milletvekili seçildiğim için tahliye istemedim. Mahkemenin, 'kaçma', 'delilleri karartma' gibi gerekçelerinin gelinen noktada mahkeme açısından da ortadan kalktığını ifade ettim. Ben, CHP İzmir Milletvekili ve yurtsever bir yazar olarak ülkeme hizmet etmek için özgürlüğümü istiyorum.



Mahkeme heyeti buna yasak koyuyor. Türkiye'de ilk kez hakkında hiçbir mahkumiyet kararı olmayan bir milletvekili, kanıtlanmamış iddialar nedeniyle hapiste tutulmaktadır. Bu, olağanüstü bir durumdur.



Bu, yargının demokrasiye, demokrasinin en önemli kurumu olan Meclis'e müdahalesidir. Her şeye rağmen demir parmaklıkların arkasında adaleti bekliyorum.”





