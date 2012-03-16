Balbay: Ben artık özgürlük istiyorum

T24 - İkinci Ergenekon davasının tutuklu sanıklarından CHP Milletvekili gazeteci Mustafa Balbay, ''Cezaevi koşullarında yaşamaya alıştık ama ben artık özgürlük istiyorum'' dedi.

Balbay, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesinde oluşturulan salonda görülen duruşmada konuştu.

Hakim ve savcılara konferans vermek için Türkiye’ye gelen İtalyan Gladio savcısı Felice Casson’un 'Yargılamaları 10 yıla yaydık ama tutuksuz yaptık' sözlerini hatırlatan Balbay, ''Pek çok sanık yılanın ağzındaki bir kuş gibi ciyaklıyor burada. 'Cezaevi koşullarında yaşamaya alıştık ama ben artık özgürlük istiyorum'' ifadelerini kullandı

'TBMM'ye karşı olanın karşısındayım'

Halkı hükümete karşı silahlı isyana teşvik etmekle suçlandığını dile getiren Balbay, şunları söyledi:

''Ben geçen zaman içinde halkı sandığa teşvik ettim. Meclisi ortadan kaldırmaya teşebbüs iddiası var. Meclisin görevlendirdiği sekreter burada. Meclis Başkanlığı bana geçen hafta kimliğimi gönderdi. 'Sen bizim üyemizsin' dediler. Özlük haklarımı verdiler. Meclis rozetini taktı, İzmir Adliyesi mazbatamı verdi, İzmir seçmeni oy verdi, ama siz koyvermiyorsunuz. Ben TBMM'yi ortadan kaldırmaya çalışacak kişinin karşısında duracak görevdeyim şu an. Hayat beni bu noktaya getirdi. Benimle ilgili kafanızdaki şüphelerin, suç vasfının değiştiğine inanıyorum.''

'Şener ve Şık'a sevindim'

Odatv davasında tutuklu yargılanırken tahliye edilen gazeteciler Nedim Şener ve Ahmet Şık'ın serbest bırakılmalarına sevindiğini ifade eden Balbay, Şener'in duygu yüklü açıklamalar yaptığını, Ahmet Şık'ın ise isyanı dile getirdiğini, Coşkun Musluk ve Sait Çakır'ın da gençlik enerjisini anlattığını söyledi.