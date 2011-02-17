-BALBAY: BAĞIMSIZ ADAY DEĞİLİM İSTANBUL (A.A) - 17.02.2011 - İkinci ''Ergenekon'' davasının tutuklu sanıklarından Mustafa Balbay, ''Daha seçim kanunu bile çıkmadı. Hukuka uygun hareket ediyoruz. Bağımsız aday değilim'' dedi. Bir gazetecinin, ''Seçimlerde aday mısınız?'' diye seslenmesi üzerine Mustafa Balbay, ''Daha Seçim Kanunu bile çıkmadı. Hukuka uygun hareket ediyoruz. Bağımsız aday değilim'' yanıtını verdi. -''ZİR VADİSİ'NDEKİ BOMBALAR 1955'TE İMAL EDİLMİŞ''- İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde oluşturulan salondaki duruşmada tutuklu sanıklardan Yarbay Mustafa Dönmez, Ümraniye'de ele geçirilen 27 el bombasından sadece 18'inin imha edildiğini belirterek, ''Bununla ilgili tutanak var. Bu imha edilenler Zir Vadisi aramalarında çıktı. Zir Vadisi'nde çıkan bombalar 1955'te imal edilmiş. Bu bombalar atılsa bile patlamaz'' dedi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde oluşturulan salondaki duruşmada, savunmasını yapmasının ardından Dönmez'in, çapraz sorgusuna başlandı. Dönmez'in çapraz sorgusu, avukatı Celal Ülgen tarafından yapılıyor. Ülgen'in ''Sapanca ve Zir Vadisi'nde aramaların kaç gün arayla yapıldığını'' sorması üzerine Dönmez, ''İlk arama Sapanca'da yapıldı. Yani 7 Ocakta. Zir Vadisi'ndeki arama ise 12 Ocakta yapıldı'' dedi. Sapanca ve Zir Vadisi'nde çıkan mühimmatlar arasında bire bir aynı olan var mı?'' şeklindeki soruya Dönmez, ''Evet var. Benzerlikler var, farklılıklar var. Çok ilginç bir bulgu buldum. Ümraniye'de çıkan 27 el bombası var. Sadece 18'i imha ediliyor. Bununla ilgili tutanak var. Bu imha edilenler Zir Vadisi aramalarında çıktı. Zir Vadisi'nde çıkan bombalar 1955'te imal edilmiş. Bu bombalar atılsa bile patlamaz. İçleri boş. Türk Silahlı Kuvvetleri, bu bombaları birlikten toplayıp, imha ediyor. Kullanılmıyor. Bunlar tesadüf olamaz. Bunlar polise ait'' yanıtını verdi. ''Ordu içinde böyle mühimmatlar var mı?'' sorusuna Dönmez, ''Bunlar Kara Kuvvetleri Komutanlığında yok. Jandarma Komutanlığında ve Özel Harekat'ta var. Bunlar aynı kuruma bağlı'' dedi. ''Özel Harekat Timlerine verilen bazı mühimmatların geri gelmediği yazılmıştı. Sizce bunlar arasında mı?'' sorusuna Dönmez, ''olabileceği'' yanıtını verdi. Ülgen'in, ''Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay'ın, ölümünün şüpheli olduğunu ve bu mühimmatlarla ilgili olabileceğini'' söylemiştiniz demesi üzerine Dönmez, ''Şüpheli bir ölüm var. Şüphe bilimi yaratmış. Bununla ilgili tekrar dosya açıldı. Bu mühimmatların hepsi Özel Harekat'ta var'' karşılığını verdi. Duruşmaya, öğle arası verildi.