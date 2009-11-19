Balbay: 9 aydır suçsuz yere tutukluyum

T24 -

2. Ergenekon davasının 17. duruşmasında savunma sırası Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Mustafa Balbay'a geldi.

'Silahsız isyana bile teşvik etmedim'





Balbay, bilgisayarından çıktığı iddia edilen notlarla halkı hükümete karşı isyana teşvik edildiğinin belirtildiğini ifade ederek, ''Suçlamaların tümünü reddediyorum. Halkı değil silahlı isyana, silahsız isyana bile teşvik etmedim'' dedi.

"Laik ve demokratik bir gazeteci olduğunu" ifade eden Balbay, yazdığı 5 bin makale ve 23 kitapta terör örgütü ile ilgili bir şey bulunmadığını dile getirdi. Kendisine ait olduğu iddia edilen belgelerin gösterilmediğini, savcının izni olmasına rağmen bilgisayarının imajının verilmediğini anlatan Balbay, bunlarla ilgili savunmasını belge başlıklarından yola çıkarak yapacağını kaydetti.

Balbay, kendisinden elde edildiği iddia edilen notlardan iddianame hazırlandıktan sonra haberi olduğunu vurgulayarak, bu notların montajlanarak özel olarak hazırlandığını ve kasıtlı bir şekilde yapıldığını savundu.





'Bu notlar gazetecinin yatak odası'





''Medya mahkemesi kuruldu'' diyen Balbay, ''İddianame bir anlamda idamnamedir. Bu salon 'dar be!' desem, 'Balbay darbe' dedi diyecekler.'' şeklinde konuştu.



Balbay, savunmasını mesleki ve hukuki olarak iki bölümde hazırladığını, kendisinin daha çok mesleki savunma yapacağını belirterek, ''Gazeteci yaşadığı çağın tanığıdır. Savcılar beni yaşadığım çağın sanığı yapmak istiyor. Bu notlar bir gazetecinin mesleki yatak odasıdır. Notların hiç bir zaman belge değeri yoktur. Gazeteci kendisi için anımsayacağı şekilde tutmuştur. Bu notların hiçbir şekilde delil değeri yoktur. Kesilip, biçilerek özel olarak oluşturulmuştur. Gazetecilikte hesabını veremeyeceğim hiçbir şey yoktur'' dedi.

Gazetecilik ödülü aldığı dört haberinin kendisine bu iddianameyle ceza olarak sunulduğunu ifade eden Balbay, Cumhuriyet Gazetesi Ankara bürosunun telefonunun kendisininmiş gibi gösterilerek telefona ait görüşmelerle suçlama yapıldığını anlattı.





'Darbelerde bile böyle suçlanmadık'





Balbay, şöyle devam etti:



''İddianamede Cumhuriyet Gazetesi bir terör merkezi olarak gösteriliyor. Darbe dönemlerinde bile bu suçlamayla karşı karşıya kalmadık. Gazete bir terör üssü, İlhan Selçuk ve Balbay da bu üssü yöneten kişiler olarak gösteriliyor. 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile yaptığım görüşmeler iddianamede yer alıyor. Sezer'in mesajlarını şüphelilere ilettiğime dair bir bulgu yoktur. Cumhurbaşkanlığı makamının terör örgütü tarafından kontrol edildiği imasında bulunuluyor. Sezer ile 11 görüşmem var. Cumhurbaşkanı, devletin en tepesindeki kişidir. Eğer altındaki kurumlardan birine mesaj gönderecek olsa bunu aracı kullanmadan da yapabilir. Cumhurbaşkanıyla görüşmek bir gazetecinin gücüdür. Bunun bir suç haline geleceği 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi.''





'Gazeteci-terörist' ifadesi bir ilk



Daha önceden gazeteci-yazar, gazeteci-yayıncı ifadelerinin kullanıldığını, ancak bu iddianame ile ''gazeteci-terörist'' ifadesinin ilk defa bu iddianamede yer aldığını belirten Balbay, yazdığı 23 kitabın altı tanesinin belgeye dayalı olduğunu kaydetti.

Meslek yaşamına başlamasıyla ilgili de bilgiler veren Balbay, Basın Yayın Yüksekokuluna girdikten sonra düzensiz olarak günlük tutmaya başladığını, ancak 12 Eylül döneminde bunların yakıldığını söyledi.





İzmir'de hayali ihracaat olayına ilişkin yaptığı haber nedeniyle 1987 yılında İzmir DGM'de tanık olarak ifadesine başvurulduğunu belirten Balbay, ''O dönemden sonra, deyim yerindeyse belgeye dayalı haberciliğin tadına vardım. 1987'de o iddianameyi hazırlayan savcılar, bugünkü iddianameyi hazırlayan savcıların mantığıyla hareket etseydi, belki de beni tanık değil, sanık sandalyesine oturtacaktı.'' diye konuştu.





'Gazetecilikte kurulamayacak ilişki yok'



Gazetecilik mesleğinde kurulamayacak ilişki olmadığını ifade eden Balbay, aktif gazetecilik yaptığını, iki kez siyasete girme teklifi aldığını, ancak bunun bir gazetenin Ankara Temsilcisi olduğu için duyulmasından korktuğunu kaydetti.





'Maaş ve teliften başka gelirim yok'





İddianamede, tutuklu sanıklardan eski Türk Metal Sendikası Başkanı Mustafa Özbek'ten kişisel hesabına 48 bin lira gönderildiği belirtilen Mustafa Balba, savunmasında maaşı ve telif gelirlerinin dışında hiçbir geliri olmadığını, Ankara Valiliği'ne de 1995-2000 ve 2005 yıllarında gelirini ve varlıklarını bildirdiğini anlattı. Balbay, gazeteciliğini hiçbir çıkara dayanmadan yaptığını, maaşı ve teliflerin dışında da mesleğini hiçbir çıkara alet etmediğini vurguladı.

Balbay, iddianamenin 985-989'uncu sayfaları arasındaki ''Deliller ve Hukuki Durumun Değerlendirilmesi'' bölümünde yer alan tüm suçlamalara cevap vereceğini belirterek, saptadığı 18 suçlamayı anlattı.



'Jandarma'daki kayık hukuk dışı'





Bu 18 suçlamanın tümünün gazetecilik faaliyetlerinin parçası olduğunu ifade eden Balbay, Jandarma Genel Komutanlığında tutuklu sanık Levent Ersöz ile yaptığı görüşmenin kendisinin haberi olmadan, hukuk dışı olarak kayda alındığını söyledi.





O dönemdeki duruma göre terör konularının ilgili birimlere sorulması gerektiğini ifade eden Balbay, ''Bugün Ankara'da görev yapıyor olsaydım, bu belge tartışmalarını da Genelkurmay'a soracaktım'' dedi.

Cumhuriyet Gazetesi Yayın Kurulu Başkanı İlhan Selçuk'un tüm gizli görüşmelerinin sekreteryalığını yaptığı ve bunları şifreli olarak bilgisayara not ettiğinin ileri sürüldüğünü anlatan Balbay, ''İlhan Selçuk benim Ankara temsilcisi olduğum gazetenin başyazarı, yayın kurulu başkanı ve imtiyaz sahibidir. İlhan Selçuk Ankara'ya geldiğinde devletin üst kademesindeki kişilerle görüşmelerine benim de katılmam anlattığım mesleki ve kurumsal bağlar nedeniyledir'' şeklinde konuştu.





'GDO'lu iddianame'





Balbay, akşam saatlerine kadar süren yaklaşık 200 sayfalık savunmasında, kendisi hakkında montajlanmış metinlerin bulunduğunu öne sürdüğü iddianame için "GDO'lu iddianame" ifadesini kullandı.

Mustafa Balbay, bugün yaptığı savunmayı takiben, emniyet ve savcılıkta verdiği ifadeler de dikkate alınarak çapraz sorguya tabi tutulacak.



