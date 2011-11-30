Balbay 1000 gündür tutuklu

T24 - CHP Milletvekili Mustafa Balbay, bugün cezaevindeki bininci gününü doldurdu...



Balbay 1000 gündür içeride Ergenekon davasından tutuklu bulunan gazeteci ve CHP Milletvekili Mustafa Balbay, bugün cezaevindeki bininci gününü doldurdu. CHP İzmir örgütü, Balbay’ın cezaevinde 1000’inci gününü geçirecek olmasını, üzerinde ’Cumhuriyet, demokrasi ve özgürlük istiyoruz’ yazılı 1000 karanfil dağıtarak protesto edecek.



CHP lideri Kılıçdaroğlu da dün yaptığı konuşmada uzun tutukluluğu eleştirdi. TBMM Başkanı Çiçek’i tutuklu milletvekilleri için hareket etmeye çağıran Kılıçdaroğlu, ”Ya görevini yap girişimde bulun ya da o koltuğu bırak arkadaş, oturmak zorunda mısın? Parlamentonun itibarı zedeleniyor” dedi.



Kılıçdaroğlu İzmirli kadınlara CHP’nin eylemlerine katılma çağrısında da bulundu: “999 gündür İzmir milletvekilimizin hapiste kaldığı süre. Yarın bininci gün dolacak. İzmirli kadınlara gençlere sesleniyorum. Elinize kırmızı bir karanfil alarak Gündoğdu Meydanı’na Cumhuriyet heykeline birer karanfil bırakın. Sessizce bırakın. Sessizliğiniz birilerinin yüzlerine şamar gibi insin.”





