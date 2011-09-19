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Balbay: 1 Ekim'de Meclis'te olmak istiyorum İSTANBUL (A.A)

19 Eylül 2011 16:24

-Balbay: 1 Ekim'de Meclis'te olmak istiyorum İSTANBUL (A.A) - 19.09.2011 - İkinci ''Ergenekon'' davasının tutuklu sanığı CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, ''Meclisin 550 üyesinden biri olarak, o gün (1 Ekim) beni oylarıyla TBMM'ye gönderen halkı temsil etmek ve sorumluluklarımı yerine getirmek için göreve başlamak istiyorum'' dedi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, Balbay, Mahkeme Heyeti Başkanı Hasan Hüseyin Özese'nin konuşması için kendisine izin vermemesi üzerine, konuşma metnini yazılı olarak basın mensuplarına dağıttı. Balbay, 1 Ekim'de TBMM'nin 24. döneminin resmen çalışmaya başlayacağını anımsatarak, ''Meclisin 550 üyesinden biri olarak o gün beni oylarıyla TBMM'ye gönderen halkı temsil etmek ve sorumluluklarımı yerine getirmek için göreve başlamak istiyorum'' dedi. Geçmişte hapisteyken milletvekili seçilme durumunun, üç kez yaşandığını belirten Balbay, 1950'de Mümtaz Faik Fenik, 1957'de Osman Bölükbaşı ve 2007'de Sebahat Tuncel'in seçimi kazanmalarının ardından yargılandıkları mahkemelerce serbest bırakıldıklarını hatırlattı. Mustafa Balbay, yarım asrı aşan bu siyasi ve yargısal geleneğin, ilk kez bu mahkeme heyetinin 23 Haziran günü verdiği kararla bozulduğunu ifade ederek, ''Demokrasi ve özgürlük kaybetmiştir. Milletvekili seçilmiş olmama karşın tutukluluğumun devamına karar vermekle bana fiilen 'Siyasi haklardan men' cezası vermiş durumdasınız. Kanımca bu ceza özgürlüğün kısıtlanmasından sonraki en önemli yaptırımdır'' dedi. Mahkemenin uygulamakta olduğu yasaların, TBMM tarafından yapıldığına, yeni bir anayasa yapmak iddiasında olan Mecliste, yerine göre 1-2 oyun büyük önemi olduğuna dikkati çeken Balbay, ''Tutukluluğa devam  kararınız, bu yanıyla yasama işlevini sakatlamaktadır. Dolaylı olarak yasamaya müdahale etmiş durumdasınız'' ifadesini kullandı. Balbay, iki yıldır Habur yargılamasını bu davanın sanıklarının da dile getirdiğini, Silivri-Habur karşılaştırmasının yapıldığını, Hükümetin payının sorgulandığını, son haftalarda yaşananların ardından da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ''Habur anlayışı bitmiştir'' dediğini kaydetti. -Bin 300 saatlik yargılama- ''Bu durumda ben kendimi şöyle mi tarif etmeliyim. İktidar mahkemesinde yargılanan bir muhalif milletvekili'' diyen Balbay, 2 gün önce de Adnan Menderes'in idamının 50. yıl dönümü olduğunu anımsattı. Ülkelerin tarihinde en zor kapanan yaraların siyasi yaralar olduğunun, bunun yaşanarak görüldüğünü belirten Balbay, şöyle devam etti: ''Bizim yargılanmamız üçüncü yılına girerken, Yassıada davaları toplam 9 ay 20 gün sürmüştü. Bu zaman dilimi içinde 1036 saat yargılama yapıldı. İkinci 'Ergenekon' davasında ise üç ana aşamadan birincisinin üçte biri tamamlandı. Kaba bir hesapla 1300 saat sürdü. İdam, dönüşü olmayan bir karardır. Bu yanıyla ceza da değil, taammüden adam öldürmektir. Ancak uzayan tutukluluk da dönüşü olmayan ağır sonuçlar doğurmaktadır. Bir kişiyi tutukladığınızda tüm ailesiyle birlikte tutuklamış oluyorsunuz. Doğan Yurdakul'un yaşadığı acı bunun son örneğidir. Evrensel hukukun gereği, adil, hızlı, tutuksuz yargılamadır.''

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