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Dünya

Balayına ABD’ye giden Türk turist öldürüldü

Öldürülen kişinin eşi, yara almadan kurtuldu

09 Eylül 2016 02:15

ABD'nin Orlando kentinin turizm bölgesinde balayını geçiren Türk turistin silahlı soyguncular tarafından vurularak öldürüldü.

Hürriyet’in haberine göre,  Orange County Şerifinin ofisinden yapılan açıklamaya göre, ABD'de balayında olan Osman Darcan (52) ve ismi açıklanmayan eşi (44), kaldıkları otelin önünde silahlı soyguncuların hedefi oldu.

Eşinin cüzdanını gasp etmeye çalışan soygunculara müdahale eden Osman Darcan, silahla vurularak öldürüldü. Olayda, kadının yaralanmadığı açıklandı. 

Cüzdanı alamayan zanlılar, araçla olay yerinden kaçtı.

Darcan ve eşinin, dün Miami'den Orlando'ya geldikleri belirtildi.

ABD'nin en fazla turist çeken kentlerinden Orlando'da, yılbaşından bu yana turistler, güvenlik sorunları yaşıyor.

Haziranda eşcinsellerin gittiği gece kulübünde 49 kişi öldürülmüş, 3 gün sonra da turist bir çocuk Walt Disney World'de timsah saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti.

 

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