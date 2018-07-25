Balayı için gitmişlerdi; Yunanistan'daki yangında biri yaralandı, diğeri kayıp

Yeni evli Zoe Holohan ve Brian O'Callaghan-Westropp çifti balayı için gittikleri Yunanistan'ın Mati kentinde çıkan yangını yaşadı. Zoe Holohan yangında hafif yaralanırken, yangın esnasında eşiyle birbirini kaybettikleri kaydedildi.

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre, Yunanistan'ın başkenti Atina'nın yazlık beldesinde çıkan yangın sonucunda şu ana kadar 81 kişinin hayatını kaybetti. İrlanda’da yaşayan ve balayı için Yunanistan'a gelen çiftin geçen hafta perşembe günü evlendiği belirtildi. Independent gazetesinde çalışan Zoe ile insan kaynakları müdürü olarak çalışan Brian’ın yangından kaçarken birbirlerini kaybettiği ortaya çıktı. Hafif sıyrık ve yaralarla hastaneye kaldırılan Zoe’nin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Yetkililer henüz Brian’ın bulunmadığını açıkladı. Yangın sırasında yaşanan arbedede gözden kaybolan Brian’ın hayatta olup olmadığına dair bir açıklama yapılmadı.