Balat sahilinde 4 aylık bebek cesedi bulundu

İstanbul Balat sahilinde 3-4 aylık olduğu tahmin edilen bir bebeğin cesedi bulundu. Polis, cesedi çıkarıp siyah bir poşete koyarak Adli Tıp Kurumu'na götürdü.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, olay saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Tur teknelerinin bulunduğu alanda, kıyıya henüz 3-4 aylık olduğu tahmin edilen bir bebeğin cesedi vurdu.



Bunun üzerine, tekne çalışanları ve sahilde piknik yapan vatandaşlar durumu deniz polisine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, cesedi denizden çıkararak siyah bir poşete koydu.



Yapılan incelemelerin ardından, ceset incelenmek üzere sivil bir araçla Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Bebek cesedini bulan teknenin kaptanı Fuat Sarı, “Bebeğin maket mi gerçek mi olduğunu merak ettim. Yakından inceleyince, gerçek olduğunu fark ettim. Vücudu ve yüzü çürümüş bir vaziyetteydi. Polisi aradık. Polis gelip cesedi çöp poşetine koydu ve buradan götürdü" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.