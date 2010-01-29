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'Balans ayarı' değil kış tatbikatına hazırlık eğitimi

Genelkurmay Erzincan'daki askeri araçların hareketinin kış tatbikatına hazırlık eğitimi olduğunu açıkladı.

29 Ocak 2010 02:00

T24- Genelkurmay Başkanlığı, Vakit ve Bugün gazetelerinin, 28 Şubat'ta Sincan'dan tankların yürütülmesine dikkat çekip, "Erzincan'da balans ayarı" yorumunu yaptığı, askeri araçların şehir merkezine hareketiyle ilgili olarak açıklama yaptı. Açıklama askeri araçların kış tatbikatı hazırlık eğitimi kapsamında hareket ettiği belirtildi.

Genelkurmay, Erzincan'da 3. Ordu Komutanlığı’na bağlı ağır silah ve toplarla donatılmış 30 askeri aracın dün kışladan çıkarak Erzincan şehir merkezine doğru 17 kilometre yürütülmesi ile ilgili açıklama yaptı.

Genelkurmay Başkanlığı, basında yer alan haberlerle ilgili şu açıklamayı yaptı: "1. Bugünkü bazı basın-yayın organlarında dün Erzincan'da yapılan bir askeri intikalle ilgili haberlere ve yorumlara yer verilmiştir.

2. Söz konusu intikal, yakın bir tarihte 3'üncü Ordu Komutanlığı bölgesinde icra edilecek olan kış tatbikatına hazırlık eğitimi kapsamında yapılan rutin bir faaliyetidir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur." Basında, Erzurum Cumhuriyet Özal Savcısı'nın yürttüğü soruşturma kapmasında gözlatına alınan Eskişehir Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Recep Gençoğlu’nun askeri uçakla Erzurum’a götürüldüğü gün, Erzincan'da 3. Ordu Komutanlığı’na bağlı ağır silah ve toplarla donatılmış 30 askeri araç, kışladan çıkarak Erzincan şehir merkezine yönelmesi, aynı soruşturmada ifade vermeye çağrılan ama gitmeyen 3. Ordu Komutanı Orgeneral Saldıray Berk'in savcıya gözdağı vermesi olarak değerlendirilmişti.

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