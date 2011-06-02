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Balanlı'nın yardımcısı AKP adayı çıktı

AKPi İstanbul Milletvekili adayı hava pilot emekli Tümgeneral Şirin Ünal’ın, “darbe” suçlamasıyla tutuklanan Orgeneral Bilgin Balanlı’yla beraber görev yaptığı orta

02 Haziran 2011 03:00

T24- AKPi İstanbul Milletvekili adayı hava pilot emekli Tümgeneral Şirin Ünal’ın, “darbe” suçlamasıyla tutuklanan Orgeneral Bilgin Balanlı’yla beraber görev yaptığı ortaya çıktı.

 
Habertürk’ün haberine göre, İstanbul ikinci bölge 10. sıra adayı olarak Meclis’e girmeye hazırlanan Ünal’ın, Hava Kuvvetleri Karargâhı’nda Harekât Başkanı görevinde bulunduğu dönemde Orgeneral Balanlı’nın da Kurmay Başkanı olarak Ünal’ın amiri olduğu öğrenildi. Ünal ve Balanlı, Ankara’da bir yıl birlikte görev yaptı. İki ismin daha sonra Eskişehir’de de birlikte görev yaptığı öğrenildi. Ünal’ın, Balanlı’nın Eskişehir 1. Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na atandığında tümgeneral rütbesiyle bir yıl yardımcılığında da bulunduğu aktarıldı.

  

Konuşmaktan kaçındı

  

Orgeneral Balanlı ile birlikte görev yaptıklarını doğrulayan AK Parti adayı Ünal, Orgeneral Balanlı’nın tutuklanmasıyla ilgili olarak konuşmaktan kaçındı. Ünal,  “Beraber görev yaptık. Şimdi konu yargıda, konuşmak istemiyorum” demekle yetindi.

  

Planlarda imzası var mı?

 

 Harp Akademileri Komutanı Orgeneral Bilgin Balanlı, Eskişehir’de emekli albay Hakan Büyük’ün evinde ele geçirilen belgelerde darbe planlarında imzası olduğu gerekçesiyle tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında Balanlı’yla birlik tebiri emekli toplam 7 subay tutuklanırken, dava konusu darbe planlarında emekli tüm general Şirin Ünal’ın imzasının olup olmadığı henüz bilinmiyor.

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