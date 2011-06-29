Balanlı Balyoz'da 8 nolu sanık

T24- İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nce dün kabul edilen ikinci Balyoz iddianamesinde Harp Akademileri Komutanı Orgeneral Bilgin Balanlı'nın da aralarında bulunduğu 28 sanık, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldımaya eksik teşebbüsle suçlandı. Sanıklar hakkında 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezaları istendi.

Harp Akademileri Komutanı Orgeneral Bilgin Balanlı'nın da aralarında bulunduğu 28 sanık hakkında hazırlanan iddianame dün İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmişti. İddianamede bir numaralı sanık olarak Albay Ahmet Erdem yer alırken, ihbarın gönderildiği adreste oturan kişinin ifadesinin alındığı, ancak söz konusu ihbarın kim tarafından yapıldığının tespit edilemediği belirtildi.

Balanlı 8. nolu sanık

Sanıkların "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya eksik teşebbüs" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenen iddianamede, bir numaralı sanık olarak Albay Ahmet Erdem yer aldı. İddianamede Orgeneral Balanlı 8. sırada, Hava Harp Okulu Komutanı Tümgeneral İsmail Taş ise 16. sıradaki sanık olarak bulunuyor.

İddianameye konu belgelerin sanık Emekli Albay Hakan Büyük'ün evinde bulunduğunun belirtilirken, Balyoz Darbe Planı iddialarına da yer verildi.

Çetin Doğan’ın boşboğazlığı

İddianamede, Ergenekon soruşturması kapsamında 2009 yılında teknik takibe takılan emekli askerler Çevik Bir ve Erol Özkasnak arasındaki telefon konuşması da yer aldı. Bir ile Özkasnak'ın, Balyoz davasının tutuklu sanığı emekli Orgeneral Çetin Doğan'dan 'boşboğaz' diye bahsettiğinin belirtildiği iddianamede, "Çetin Doğan'a ait planlamaların şahsın boşboğaz olması dolayısıyla herkes tarafından duyulduğunun bu açık kaynak bilgisinde yer almasına paralel olarak Çevik Bir ve Erol Özkasnak arasında geçen bir konuşmada da benzer hususların dile getirilmesi dikkat çekici ve birbiri ile örtüşür niteliktedir" değerlendirilmesi yapıldı.

İddianamede, emekli Albay Hakan Büyük'ün Eskişehir'deki evinin emniyete gelen bir ihbar maili sonucu arandığı belirtildi. İhbar mailinin kimden geldiğine ilişkin araştırmanın da yapıldığının anlatıldığı iddianamede, ihbarın gönderildiği 85. 96. 244. 116 nolu IP numarasının Savaş Kumanlı adına kayıtlı 0 212 369 ... . nolu telefondan internete bağlanılan adres olduğu belirtildi. İddianamede söz konusu şahsın ihbar ile ilgili ifadesine başvurulduğu anlatıldı. Savaş Kumanlı'nın ifadesinde, "85. 96. 244. 116 nolu IP adresi, söz konusu telefon numarası üzerinden yaklaşık 2 yıldır benim adıma kayıtlı. Çay bahçesine gelen müşteriler genelde; eczacılar (ilaç plasiyerleri), askerlik şubesi konum itibariyle yakın olması hasebiyle askeri görevliler, adliye çalışanları, öğretmenler ve normal vatandaşlardır. Gelen müşteriler genellikle kendilerine ait dizüstü (laptop) bilgisayarları ile geliyorlar ve çay bahçesine ait internet ağı üzerinden internete bağlanıyorlar. Bahse konu ihbarı da gelen müşterilerden tanımadığım birisi kullanmış olabilir. Ancak şüphelendiğim herhangi bir kimse yok" sözleri iddianamede yer aldı.

İhbarcı tespit edilmedi

Savcılık, ihbarın gönderildiği güne ait kamera kayıtlarının olmaması sebebiyle ihbarcının tespit edemediğine ilişkin bilgiye de iddianamede yer verdi.