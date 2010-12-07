Bal, Rize'de yabancı turist sayısını arttırdı

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'Rize'de turizm 5-6 aya yayıldı'

Rize Kültür ve Turizm Müdürü İsmail Hocaoğlu, Çamlıhemşin'in Ayder yaylasında çekilen ''Bal'' filminin Berlin Film Festivali'nde ''Altın Ayı'' ödülünü almasının Alman turistlerin gözünü bu bölgeye çevirdiğini söyledi.Hocaoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2009 yılında 450 bin turistin Rize'ye geldiğini, bunun 50 binini yabancıların oluşturduğunu bildirdi.Geçtiğimiz yıl Gürcistan ve İsrail'den çok sayıda turistin bölgeyi ziyaret ettiğini ifade eden Hocaoğlu, şu bilgileri verdi:''Bu yıl yabancı turistlerin sayısı ve milliyetlerinde ciddi bir değişim var. İsrailli turist sayısı azalırken, Avrupalı ve Arap turist sayısında ciddi bir artış yaşanıyor. Bunda yabancı ülkelerde düzenlediğimiz tanıtım fuarlarının etkisi var. Ayrıca Ayder yaylasında çekilen filmlerin Avrupa'da gösterilmesi turist sayısına olumlu etki yaptı. Özellikle 'Bal' filminin Berlin Film Festivali'nde 'Altın Ayı' ödülünü alması Alman turistlerin gözünün bu bölgeye çevrilmesinde etkili oldu. Arap turistlerin yayla turizmine rağbeti son yıllarda biliniyor.''Rize'de turizmin 5-6 aya yayıldığını belirten Hocaoğlu, ''Ayder artık Türkiye sınırları dışında biliniyor. Turistler bu bölgede yaşadıkları alternatifler nedeniyle tercihini buradan yana kullanıyor. Rafting, doğa sporları, Kaçkarlar turistlerin ilgi odağı. Nisan ayından itibaren tesislerde doluluk oranı üst seviyelerde. Rize, turizmde gerçek değerini bulmaya başladı. Bunda dağcılık ve film sektörünün katkısı büyük. Kış turizminin de son zamanlarda gelişmesi bölgeyi çok daha ileriye taşıyacak'' diye konuştu.Hocaoğlu, Avrupalı ve Arap turistlerin konaklama amaçlı bölgeye geldiğini, bu nedenle ekonomik olarak getirilerinin de çok daha fazla olduğunu kaydetti.