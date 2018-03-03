Bal kutuları tabanına gizlenen 2 kilo eroin ele geçirildi

SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta çantasındaki bal kutularının altına gizlenmiş 2 kilo 91 gram eroin ile yakalanan E.P., gözaltına alındı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine yolcu otobüsü ile kente gelen E.P.\'yi otogarda durdurarak arama yaptı. E.P.\'nin yanındaki pazar çantalarında bulunan bal kutularının taban kısmına zulalanmış 10 parça halinde, toplam 2 kilo 91 gram eroin ele geçirdi.

Gözaltına alınan E.P.\'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği açıklandı.

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