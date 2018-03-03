T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bal kutuları tabanına gizlenen 2 kilo eroin ele geçirildi

SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta çantasındaki bal kutularının altına gizlenmiş 2 kilo 91 gram eroin ile yakalanan E

03 Mart 2018 17:11

SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta çantasındaki bal kutularının altına gizlenmiş 2 kilo 91 gram eroin ile yakalanan E.P., gözaltına alındı.
Sivas Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine yolcu otobüsü ile kente gelen E.P.\'yi otogarda durdurarak arama yaptı. E.P.\'nin yanındaki pazar çantalarında bulunan bal kutularının taban kısmına zulalanmış 10 parça halinde, toplam 2 kilo 91 gram eroin ele geçirdi.
Gözaltına alınan E.P.\'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği açıklandı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

SİVAS DHA SİVASSivas Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla MücadeleMüdürlüğüGözaltınaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24