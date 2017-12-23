Bal kış aylarında şifa kaynağı oldu

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR(Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Alaşehir ilçesinde, en tatlı şifa kaynağı olan bal, üreticilerin yüzünü güldürdü. Kış aylarında sık tercih edilen kara kovan ve diğer petek balları semt pazarlarında hemen tükeniyor.

Üreticilerin gelir kaynağı olan bal, Alaşehir semt pazarlarında büyük ölçüde tercih ediliyor. Kalitesine göre fiyatı değişen bal, özellikle kış aylarında şifa kaynağı oldu. Alaşehirli bal üreticisi Ahmet Kirazcı, arılarından topladığı doğal balları Alaşehir semt pazarında satışa sunduğunu söyleyerek normal petek ballarının kilosunun 50- 70, kara kovan ballarının ise 200 TL\'ye kadar alıcı bulduğunu belirtti. Bahadır Mahallesi\'nde arı kovanları bulunduğunu anlatan Kirazcı, şöyle dedi:

\"Arılarım orman ve doğal ortamda besleniyor. Ürettiğimiz ballar, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı onaylı olup, rahatlıkla tüketilebilir. En kıymetli ve en çok pazar bulan bal, kara kovan balıdır. Tamamen doğal olan kara kovan balı, hayıt balı, fenni kovan balı bu mevsimde şifa kaynağı olmaları nedeniyle tercih ediliyor. İnsanlık tarihi kadar eski olan bal, sofraların en önemli besinlerinden birisi olup kalori ve protein deposudur. Her gün kahvaltıda mutlaka tüketmemiz gereken balın yararları saymakla bitmez. Antioksidanlar, mineraller ve vitaminler bakımından zengin olan bal; öksürükten cilt bakımına pek çok konuda yararlıdır.\"

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