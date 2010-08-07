Bal festivalinde 'referandum küfürleşmesi'

T24 - Ardahan'ın Çamlıçatak Ormanlarında yapılan 11. Uluslarası Kültür ve Bal Festivali 'referandum küfürleşmesine' sahne oldu. Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Erdem, referandum için ‘Evet’ propagandası yapınca alandaki CHP ve MHP'liler ‘Hayır’ diye bağırdı. Yaklaşık 5 bin kişinin bulunduğu alanda birbirlerine küfredenler olunca, CHP ve MHP'liler 15 dakika sonra festival alanını terk ederek protestoda bulundu. Ardahan kent merkezine 4 kilometre uzaklıkta bulunan Çamlıçatak Ormanları'nda valilik ile belediye başkanlığını tarafından düzenlenen 11’inci Uluslararası Kültür ve Bal Festivali, saat 13.00’te başladı. Vali Mustafa Tekmen, Cumhuriyet Başsavcısı Cemil Akdeniz, Emniyet Müdürü Abdurrahman Yılmaz’ın da hazır bulunduğu iki gün sürecek festivalin açılış konuşmasını Ardahan Belediye Başkanı Ak Partili Faruk Köksoy yaptı. Köksoy'dan sonra siyasi parti temsilcileri sırayla kürsüye geldi.



MHP Grup Başkanı Vekili Mehmet Şandır ve CHP Ardından Milletvekili Ensar Öğüt'ün festivalle ilgili görüşlerini açıklamasının ardından kürsüye gelen Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Erdem, festivalle ilgili değil, 12 Eylül'de yapılacak referandumla ilgili konuştu. Erdem, sözlerinin sonunda “Evet, evet, evet diyorum” deyince alandaki CHP ve MHP’liler ‘Hayır’ diye bağırdı. Alandaki ‘evet’çi ve ‘hayır’cı gruplar arasında küfürleşmeler olurken gerginlik tırmandı.



Duruma müdahale eden MHP'li ve CHP'li milletvekilleri, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Erdem ve belediye ve valilik görevlileriyle tartıştı. Olayların bir süre devam etmesi üzerine MHP Grup Başkan Vekili Mehmet Şandır ve CHP Milletvekili Ensar Öğüt ile birlikte CHP ve MHP’liler festival alanını terk etti.



MHP Grup Başkan Vekili Mehmet Şandır, “AKP yöneticisinin sebep olduğu tatsızlık bizi üzmüştür. Orası Ardahan halkının katıldığı bir şenliktir. Siyaset alanı değildir. Onun orada kalkıp ‘Evet evet’ demesi yanlıştır. Onu parti olarak kınıyoruz” dedi.



CHP Milletvekili Ensar Öğüt de yıllardan beri yapılan festivalde siyaset yapılmasını eleştirdi. Öğüt, tüm siyasi görüşlerin yan yana ve birada oturduğu festivalde Ak Parti yöneticisinin yaptığının ‘ayıp’ olduğunu söyledi.



