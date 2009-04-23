Bakü'den Ankara'ya 'yol haritası' resti

Türkiye ve Ermenistan'ın ilişkileri normalleştirme yönünde anlaştıkları ve bu amaçla bir yol haritası öngörüldüğü açıklamaları üzerine Azerbaycan restini çekti.



>> Türkiye ile Ermenistan arasında İsviçre’nin arabuluculuğunda varıldığı açıklanan mutabakatın herhangi bir “ön koşul” içermediği bildirildi.



>> Azerbaycan ise, Türkiye ile Ermenistan arasında ilişkilerin normalleşme sürecinin, Ermenistan'ın Yukarı Karabağ'dan çekilmesiyle paralel olması gerektiğini bildirdi.



Azerbaycan, Karabağ'daki Ermeni işgaline son verilmeden, hem Türkiye, hem de Ermenistan'ı, ilişkilerini normalleştirme yönünde adım atmamaları konusunda sert bir dille uyardı.



Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Elkhan Polukhov, Azerbaycan medyasına yaptığı açıklamada ülkesinin, her egemen devletin başka devletler ile ilişkileri mormalleştirme hakkının bulunduğuna inandığını vurgularken Azerbaycan’ın beklentilerini de dile getirdi. Sözcü, şunları söyledi:



“Her bağımsız devletin başka devletlerle ilişki kurma hakkı var. Ayrıca Azerbaycan tarafı, Türkiye-Ermenistan ilişkilerin normalleşmesi ve sınırların açılmasının sadece, Ermeni askeri birlikliklerin Azerbaycan topraklarının çekilmesine paralel olarak gerçekleşmesi gerektiğini düşünüyor."



Türkiye’nin Ermenistan ile müzakereler konusunda Bakü’yü bilgilendirip bilgilendirmediği sorulması üzerine Sözcü “Tarafaların sürece ilişkin bilgi alış verişinde bulunduklarını” söyledi.



Ermenistan Dışişleri Bakanlığı ise bu sabah Türk Dışişleri Bakanlığı gibi yazılı bir açıklama ile Türkiye ve Ermenistan’ın ilişkilerin normalleşmesi için kapsamlı bir çerçevede mutabık kaldıklarını, bir yol haritasını belirlediklerini duyurdu.



Ermenistan Dışişleri Bakanlığı'nca yapılan açıklamanın, Türk Dışişleri Bakanlığı açıklamasıyla aynı unsurları içerdiği görüldü. Açıklamada iki ülkenin İsviçre’nin arabuluculuğunda ikili ilişkileri normalleştirmek için yoğun bir çalışma yaptıkları ve elde tutulur bir ilerleme sağlandığı belirtilerek tarafların “kapsamlı bir çerçevede mutabık kaldığı ve bir yol haritasını belirledikleri” vurgulandı.



Türkiye ile Ermenistan arasında İsviçre’nin arabuluculuğunda varıldığı açıklanan mutabakatın herhangi bir “ön koşul” içermediği bildirildi.



Ermenistan basını, Türkiye, Ermenistan ve İsviçre tarafından yapılan ortak açıklama”ya ilişkin haberlerinde “güvenilir kaynaklara” dayanarak Türkiye ile Ermenistan arasında varılan anlaşmanın hiçbir ön koşul içermediğini yazdı.

